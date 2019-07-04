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пятница, 05 июля 2019 06:15

"Законы надо прописать так, чтобы в центре реформ был человек"

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Ирина Ванникова, кандидат в народные депутаты по избирательному округу №196, поставила личный рекорд — провела за день 10 встреч с избирателями.

— Мне не привыкать. За последние два года во время социальной работы в Черкасской области объездила почти каждый городок и деревню. Провела сотни встреч: от массовых в трудовых коллективах или клубах до посещения пенсионеров, многодетных семей, воинов. Охватила 15 тысяч человек, за год проехала 150 тысяч километров по Черкасщине, — говорит Ирина Ванникова.

Началось все с реализации социальных проектов агроиндустриального холдинга "Мироновский хлебопродукт". Этот опыт перерос в общественную деятельность и создание общественной организации "Развитие территориальных громад".

В чем сложность ситуации в этом округе на Черкасщине?

- В Черкасской области прекрасные работящие люди, плодородная земля, невероятной красоты природа. Так почему в таком богатом крае в самом сердце Украины пожилые люди вынуждены считать копейки, а молодежь искать работу за тридевять земель? Там, где существуют мощные предприятия, крупные сельскохозяйственные компании и холдинги, еще есть работа. А если таких предприятий нет?

Создание объединенных территориальных громад вдохнуло новую жизнь, дало шанс на возрождение села. На места отдали деньги и полномочия, чтобы люди сами ими распоряжались, планировали, зарабатывали и тратили. В громадах появилось освещение на улицах, появились отремонтированные школы, новые садики, центры досуга, пожарные депо, коммунальные предприятия. Некоторые успели создать асфальтный мини-завод. Кстати, трудятся там бывшие работники.

Но старая система восстала. Потому что деньги идут людям, а не в район, где незаметно можно их дерибанить. Некоторые народные депутаты тоже подсели на эти схемы "выбей из государства — укради на местах". Поэтому и боятся децентрализации, как черт ладана. Еще и запугивают людей. Здесь, на 196‑м округе, на самом деле идет "заруба" между старой и новой системами.

Почему решили идти в Раду? Зачем это вам?

— Это мой ответ на запрос людей получить своего депутата, который работал бы с ними на округе. Как общественный активист я уже делаю эту работу, имею силы, понимание и опыт продолжать такое дело. На Форуме общественных инициатив черкасщане выдвинули мою кандидатуру в парламент, потому что давно знают меня — мы вместе реализовали не один хороший проект. Здесь, среди людей, я прошла серьезную подготовку и проверку на прочность.

Вы уже знаете, как?

— На моих глазах разворачивалась децентрализация на Черкасщине. Это некий украинский парадокс. Люди сетуют, что хуже некуда, село разрушено, и при этом боятся объединяться, чтобы хоть как-то вместе выгрести из этого болота. А все потому, что просто не знают сути децентрализации.

Этот процесс незавершенный, его надо совершенствовать, все прописать в законах так, чтобы в центре реформ был человек. Чтобы громада могла контролировать бюджетные расходы и спросить у районного чиновника, куда пошли государственные деньги. Чтобы не район, а люди решали сами, какого инвестора к себе пускать и какие налоги он должен платить в местный бюджет. Верхушка власти саботирует борьбу с коррупцией. И мы будем с низов вычищать коррупционеров, потому что обществу легче проконтролировать местных чиновников и не дать украсть.

Пытался накопать на вас компромат и ничего не нашел.

— Я нестандартный кандидат. Выросла в селе, сделала карьеру и дорожу репутацией. Мое поколение формировалось уже во времена Независимости, поэтому патриотизм и сохранение украинской государственности — мои жизненные ценности, через которые я не переступлю ни при каких обстоятельствах.

Испокон веков украинцы жили громадами, когда все вопросы решала сходка села или делегированные представители. Тем более здесь, на Черкасщине, в казацком крае, пуповине Украины.

Сильное местное самоуправление и является тем локомотивом, которое потянет вперед Черкасщину и всю Украину.

Автор: Богдан КАЛЮХ
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Дата
05
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