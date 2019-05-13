За главу Антикоррупционного суда голосовали трижды

Высший антикоррупционный суд возглавила судья из Харькова 37-летняя Елена Танасевич. Получила 23 голоса судей учреждения из 38 на тайном голосовании. За другую кандидатуру Ольгу Саландяк отдали 10. Пять судей не поддержали ни одного кандидата.

Месяц назад президент Петр Порошенко назначил судей Высшего антикоррупционного суда Украины. 11 апреля они приняли присягу. Учреждение сможет заработать в начале осени. Будет рассматривать дела, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро. Вновь судьям передадут более 200 дел, находящихся в судах первой инстанции.

Елена Танасевич была судьей в Печенежском районном суде Харьковской области. В прошлом году защитила диссертацию и получила степень кандидата юридических наук. Свободно владеет английским. Образование получала в Харьковских педагогическом университете и юридической академии. Работала юристом и помощником судьи. Присягу судьи дала в 2012-м.

Муж председателя Антикоррупционного суда Михаил имеет бизнес в сфере солнечной энергетики. В собственности семьи три автомобиля: "Пежо 107" 2012 года, "Сангйонг" 2006-го и "Дэу" 2005 года. Зарплата Танасевич в 2018-м составила почти 246 тыс. грн в год, а ее мужа – 1,1 млн грн. Еще 360 тыс. ему вернули должники. Судья в прошлом году взяла кредит в Приватбанке на 203 тыс. грн. Супруги владеют квартирой на 56,7 кв. м и двумя участками на 10 и 12 "соток" в Харькове. Имеют в собственности или пользовании 20 крупных участков земли в Запорожской и Харьковской областях. Воспитывают сына Серафима.

- Зарплата на предыдущей должности предусмотрена законом, равна вознаграждению судей апелляционной инстанции. Земля указана в декларации. Она прошла проверку Нацагентством по вопросам предотвращения коррупции, - говорит Танасевич.

- Голосовали трижды, пока большинством не выбрали Елену Танасевич. Новая команда судей не могла единодушно определиться. Это свидетельствует о реальном выборе, а не узаконивании распоряжения сверху. По результатам рейтинга Танасевич получила самую высокую позицию. Компрометирующих фактов мы за ней не находили, - говорит эксперт Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская, 34 года.

- Мы получили достаточно сознательный состав судей нового учреждения. Среди них нет кого-то с очевидными фактами недобропорядочности. Далее нужно выбрать главу аппарата суда. С кандидатурой должны определиться 17 мая. Председатель будет иметь доступ к назначениям внутри аппарата. Бывало, секретную информацию по делам НАБУ сливали их фигурантам. Тогда речь шла именно о работниках аппарата.