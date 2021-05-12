Вступление Украины в ЕС и НАТО поможет закончить войну

- На саммите Североатлантического альянса в июне в Брюсселе запланировано обсуждение "дорожной карты" для Украины. Она должна указать Киеву путь к членству. Мы и наши друзья в этой части Европы поддерживаем Украину в этом, - говорит президент Польши 48-летний Анджей Дуда после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским в Варшаве 3 мая.

В торжественных мероприятиях по случаю 230-й годовщины Конституции Речи Посполитой приняли участие также лидеры Эстонии, Литвы и Латвии. Встреча продолжалась более 4 часов. Говорили о совместном будущем в Европе и безопасности в регионе. Президенты пяти стран подписали декларацию о сотрудничестве. Европа должна быть открытой для всех государств и народов, которые разделяют ценности свободы, демократии и верховенства права, говорится в документе.

Затем состоялись переговоры польского и украинского президентов. Подписали двустороннюю Декларацию о европейской перспективе Украины.

- Украинцы уже влияют на общую европейскую судьбу. На нашей земле решается будущее Европы, - говорит 43-летний Владимир Зеленский. - Война забирает наших людей, съедает экономику, разоряет территории. Но это угроза для всей Европы. Вот почему наши европейские партнеры так внимательно следят за концентрацией российских войск на украинской границе. Потому что понимают вызовы и то, что вступление Украины в ЕС и НАТО будет способствовать завершению войны в Донбассе.

- Украина соответствует всем критериям членства в НАТО с политической точки зрения. Это европейское демократическое государство. Однако маловероятно, что Киеву дадут План действий по членству на саммите в июне. Можем только расширить формат сотрудничества, - рассказывает эксперт-международник Александр Хара, 44 года.

- Зеленский говорит, что альтернативы членства Украины в Альянсе нет. Это важно. Второй момент - в НАТО страны, которые нас безоговорочно поддерживают. Польша - одна из самых активных.

В июне, скорее всего, скажут, что Альянс будет усиливать сотрудничество с Киевом, чтобы реформировать наш сектор безопасности. За всю историю НАТО немногие страны полностью соответствовали критериям. Это вопрос политический. С 2014 года Украина находится в состоянии войны с ядерной Россией. Не сложила оружие. В тяжелых условиях меняем свой сектор безопасности и обороны. Не отказались от стратегического направления на членство в этой организации. Украина - больше, чем крепость, которая сдерживает орду на восточных подступах к Европе. Это наши аргументы. В Альянсе нужно быть не только потребителем безопасности, но и поставщиком.

Балтийские государства, Польша, Румыния, Великобритания понимают угрозу из России. В 2008-ом не дали Украине и Грузии План действий по членству. И получили войну. Сделали выводы. Другое дело - Германия и Франция. Выбирают более осторожную позицию, чтобы не раздражать Россию. Берлин, например, стремится достроить Северный поток-2 (газопровод из РФ в Германию в обход Украины. - ГПУ).

Прежде всего нам надо выполнить условия в отношении гражданского контроля над сектором безопасности и обороны. Чтобы не было возможностей незаконно захватить власть. Чтобы Вооруженными силами руководили избранные народом политики. И чтобы они были подконтрольны и подотчетны, действовали в рамках законов. Частично это уже реализовали.

Другой вопрос - изменение культуры. В том числе в рядах Вооруженных сил. Необходимо реформирование стандартам НАТО, чтобы мы разговаривали с ними на одном языке. Должны принимать участие в совместных учениях и операциях. Человека изменить труднее, чем купить новое оружие и научить им пользоваться.

Надо работать со странами, которые могут быть нашими проводниками. США и Великобритания влиятельные в структурах НАТО. Прежде всего договариваться надо с американцами. Они могут нажать на скептиков и "друзей Путина" на Западе.