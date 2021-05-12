Вступление Украины в ЕС и НАТО поможет закончить войну

 
Ексклюзивы
1/5
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
Просмотров: 153
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Просмотров: 612
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Просмотров: 711
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Просмотров: 630
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
Просмотров: 1557
Чего ждать после минимального ДТП - три распространенные неисправности
Чего ждать после минимального ДТП - три распространенные неисправности
Просмотров: 558
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
1 Просмотров: 477
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Просмотров: 477
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
Просмотров: 2061
Чем закончится израильско-палестинское обострение
Чем закончится израильско-палестинское обострение
Просмотров: 234
Фото
Все фото
6
3
2
3
2
Кто работает в команде президента
Кто работает в команде президента
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 1539
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 792
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1350
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 900
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 504
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 мая 2021
Просмотров: 99
Дощовий соловей
Перед грозою в навколишній природі змінюється акустика — десь отак само буває, коли з головою занурюєшся під воду, хоч і неглибоко, при самій ...
четверг, 13 мая 2021 07:06

Вступление Украины в ЕС и НАТО поможет закончить войну

  Комментировать

- На саммите Североатлантического альянса в июне в Брюсселе запланировано обсуждение "дорожной карты" для Украины. Она должна указать Киеву путь к членству. Мы и наши друзья в этой части Европы поддерживаем Украину в этом, - говорит президент Польши 48-летний Анджей Дуда после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским в Варшаве 3 мая.

В торжественных мероприятиях по случаю 230-й годовщины Конституции Речи Посполитой приняли участие также лидеры Эстонии, Литвы и Латвии. Встреча продолжалась более 4 часов. Говорили о совместном будущем в Европе и безопасности в регионе. Президенты пяти стран подписали декларацию о сотрудничестве. Европа должна быть открытой для всех государств и народов, которые разделяют ценности свободы, демократии и верховенства права, говорится в документе.

Затем состоялись переговоры польского и украинского президентов. Подписали двустороннюю Декларацию о европейской перспективе Украины.

- Украинцы уже влияют на общую европейскую судьбу. На нашей земле решается будущее Европы, - говорит 43-летний Владимир Зеленский. - Война забирает наших людей, съедает экономику, разоряет территории. Но это угроза для всей Европы. Вот почему наши европейские партнеры так внимательно следят за концентрацией российских войск на украинской границе. Потому что понимают вызовы и то, что вступление Украины в ЕС и НАТО будет способствовать завершению войны в Донбассе.

- Украина соответствует всем критериям членства в НАТО с политической точки зрения. Это европейское демократическое государство. Однако маловероятно, что Киеву дадут План действий по членству на саммите в июне. Можем только расширить формат сотрудничества, - рассказывает эксперт-международник Александр Хара, 44 года.

- Зеленский говорит, что альтернативы членства Украины в Альянсе нет. Это важно. Второй момент - в НАТО страны, которые нас безоговорочно поддерживают. Польша - одна из самых активных.

В июне, скорее всего, скажут, что Альянс будет усиливать сотрудничество с Киевом, чтобы реформировать наш сектор безопасности. За всю историю НАТО немногие страны полностью соответствовали критериям. Это вопрос политический. С 2014 года Украина находится в состоянии войны с ядерной Россией. Не сложила оружие. В тяжелых условиях меняем свой сектор безопасности и обороны. Не отказались от стратегического направления на членство в этой организации. Украина - больше, чем крепость, которая сдерживает орду на восточных подступах к Европе. Это наши аргументы. В Альянсе нужно быть не только потребителем безопасности, но и поставщиком.

Балтийские государства, Польша, Румыния, Великобритания понимают угрозу из России. В 2008-ом не дали Украине и Грузии План действий по членству. И получили войну. Сделали выводы. Другое дело - Германия и Франция. Выбирают более осторожную позицию, чтобы не раздражать Россию. Берлин, например, стремится достроить Северный поток-2 (газопровод из РФ в Германию в обход Украины. - ГПУ).

Прежде всего нам надо выполнить условия в отношении гражданского контроля над сектором безопасности и обороны. Чтобы не было возможностей незаконно захватить власть. Чтобы Вооруженными силами руководили избранные народом политики. И чтобы они были подконтрольны и подотчетны, действовали в рамках законов. Частично это уже реализовали.

Другой вопрос - изменение культуры. В том числе в рядах Вооруженных сил. Необходимо реформирование стандартам НАТО, чтобы мы разговаривали с ними на одном языке. Должны принимать участие в совместных учениях и операциях. Человека изменить труднее, чем купить новое оружие и научить им пользоваться.

Надо работать со странами, которые могут быть нашими проводниками. США и Великобритания влиятельные в структурах НАТО. Прежде всего договариваться надо с американцами. Они могут нажать на скептиков и "друзей Путина" на Западе.

Автор: Татьяна КОВАЛЬЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вступление Украины в ЕС и НАТО поможет закончить войну». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

Умер Валерий Лобановский

Самое читаемое
Женщине ввели 6 доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось
Женщине ввели 6 доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось Просмотров: 8226
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха Просмотров: 6930
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
9
 Просмотров: 5500
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
22
 Просмотров: 4806
Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
6
 Просмотров: 3789
Комментарии
Вашингтон стремится ослабить украинский олигархат
Вашингтон стремится ослабить украинский олигархат Просмотров: 18
Ахметов обогатился почти в три раза благодаря тарифам и экспорту
Ахметов обогатился почти в три раза благодаря тарифам и экспорту Просмотров: 9
"Ихтамнеты" совершили кибератаку на США
"Ихтамнеты" совершили кибератаку на США Просмотров: 18
"Победобесие" расцвело после нападения на Украину
"Победобесие" расцвело после нападения на Украину Просмотров: 180
Землей будут распоряжаться громады
Землей будут распоряжаться громады Просмотров: 18
Больше всего комментируют
9
Охрана Медведчука не пускает СБУ в дом. Также обыскивают офис ОПЗЖ
7
Медведчука и Козака подозревают в подрывной деятельности против Украины. Второй убежал в Россию
5
Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Козаку
3
"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой
3
Ни приглашение на саммит НАТО, ни ПДЧ не получим - почему Европа действует, как перед Второй мировой
Голосов: 180
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть