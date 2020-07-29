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четверг, 30 июля 2020 07:55

Всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе длилось 20 минут

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— В 00:20-00:45 противник обстрелял подразделение 36-й отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Угрозы здоровью и жизни личного состава не было, — говорит командующий операции Объединенных сил, генерал-лейтенант 51-летний Владимир Кравченко 27 июля.

С 00:01 в тот день на Донбассе вступила в силу договоренность о "полном и всеобъемлющем прекращении огня". Достигли ее 22 июля на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске. Запрещает вести любой огонь, в том числе и снайперский. Также — использовать беспилотники, размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах и любые наступательные и разведывательно-диверсионные действия. На каждой украинской позиции будут контролировать соблюдение договоренности специально прикомандированные офицеры.

— Около девяти утра в полосе ответственности 79-й бригады боевики совершили три выстрела из ручных противотанковых гранатометов, — продолжает Кравченко. — Обстановка на линии разграничения стабильная и контролируемая. Наши подразделения пока молчат. Если будет угроза, комбат, командир роты или отделение примет решение об открытии огня в ответ.

— Россия не гарант соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, поскольку не является участником конфликта в Украине, — говорит пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, 52 года.

Накануне перемирия президент Украины 42-летний Владимир Зеленский разговаривал по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, 67 лет. Обсудили разминирование, разведение сил, открытие новых контрольно-пропускных пунктов на линии соприкосновения, освобождение заложников. Разговаривали и о законе об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, который рассматривает контактная группа в Минске. И об изменениях в Конституции Украины относительно децентрализации, сообщил Офис президента Украины.

По версии Кремля, Путин сказал, что постановление украинского парламента о проведении местных выборов 25 октября противоречит Минским соглашениям. В соответствии с ними, выборов не будет на оккупированных территориях.

— Командиры не будут рисковать жизнью военнослужащих, не будут забирать минометы, не будут отвозить боевые машины за лес, — говорит бывший военный, сотрудник фонда помощи армии "Вернись живым" 34-летний Андрей Рымарук. — Наблюдатель не имеет права забрать оружие. Не Киев, а командиры принимают решение, открывать ли огонь. И боец, если видит, что враг сунется.

— Это перемирие ничем не отличается от предыдущих. Зеленский ждет чуда, но его не будет, — говорит бывший участник Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный, 54 года.

— Показательны заявления Кремля о местных выборах в Украине. И что Россия не является стороной конфликта. Москва видит себя посредником в этой войне. Постоянно спихивает ответственность на боевиков. Украинское руководство приняло эти правила игры. Теперь Путин будет заниматься банальным "разводняками". Наши ведутся. Он хочет вернуть Украину под свое влияние и не планирует отступать. Все его действия мотивированы желанием уничтожить наше государство. Мы приняли на себя обязательства, а сторона, с которой якобы должны были договориться, снимает с себя ответственность.

Год тому назад под Павлополем расстреляли четырех украинских морпехов. Что сделал Зеленский? Позвонил Путину. На днях россияне расстреляли санитарную группу медиков, которая пыталась спасти раненого (13 июля возле Зайцево Донецкой области подорвался на мине командир взвода разведки Дмитрий Красногрудь. Несмотря на договоренность об эвакуации тела, россияне обстреляли украинских военных — ранили сержанта Ярослава Журавля. Когда бойцы возвращались за ним - погиб медик Николай Ильин. — ГПУ). И Зеленский снова звонит президенту РФ. Он не способен сделать выводы. Как только Путин снова захочет загнать Зеленского в угол, ждите нового обострения на фронте.

Должны ответить прицельным огневым ударом по стратегическим объектам врага. Например, по коммуникационным сооружениям или средствам связи. По его позициям. Чтобы показать, что Украина контролирует обстановку. Не дадим покоя боевикам и российской армии за каждую жизнь украинца. Это касается всех составляющих: фронта, дипломатии, экономики, международных отношений. Мы слабо реагируем на шаги противника.

Одно перемирие продержалось сутки

Из 29 перемирий на Донбассе за шесть лет войны одно длилось сутки - принятое 1 октября прошлого года, подсчитал аналитический центр "Слово и дело".

За месяц после подписания первого "режима тишины" 5 сентября 2014-го погибли более 100 украинских военных. Его россияне нарушили 480 раз.

После пересмотра Минских соглашений 15 февраля 2015 года объявили мир, который не продлился и полчаса — боевики обстреляли украинский блокпост возле Золотого в Луганской области.

В июне 2017-го в первый день "хлебного" перемирия погибли двое украинских военных. С началом "новогоднего" в конце 2018-го ранили двух бойцов.

За месяц режима прекращения огня с 21 июля до 20 августа в прошлом году не стало восьми украинских военных, 17 ранены.

Автор: Ангелина КОВАНДА, Ирина ЛЕВИЦКАЯ
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