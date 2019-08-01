Время договоренностей между Белым домом и Кремлем заканчивается

Американские сенаторы Крис Ван Холен и Марко Рубио предлагают президенту Дональду Трампу изменить проект оборонного бюджета США на 2020 год. Внести дополнение о жесткой реакции в случае вмешательства России в американские выборы. Речь идет о санкциях против российского суверенного долга, энергетического, банковского и военного секторов экономики. Сенаторы хотят получить возможность законом вводить персональные санкции против российских олигархов и политиков.

США вплотную приблизились к президентской кампании (выборы состоятся 3 ноября 2020 года. - ГПУ). Время для любых договоренностей между Трампом и Путиным заканчивается. Американский президент не может делать сейчас резких движений, которые угрожали бы его победе. Если Трамп выиграет, будет чувствовать себя свободнее и появятся новые условия для диалога. Пока будут только новые удары США по российской экономике и новые попытки Кремля расшатать ситуацию везде, где только можно.

Российско-американское противостояние будет усиливаться. Украина станет одной из площадок. С точки зрения Кремля наша страна - "американский сателлит", который нужно вывести из-под влияния США и вернуть в стойло. Поэтому Москва будет делать шаги по политическому, экономическому и военному обострению в Украине. На любые серьезные договоренности с Москвой до американских выборов рассчитывать не стоит. Путин хочет договариваться о нашем будущем с президентом США, а не Украины.