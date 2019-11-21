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пятница, 22 ноября 2019 07:45

Война закалила, а не утомила Украину

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Шесть лет тому назад началась Революция достоинства. Параллели между тогда и сейчас лежат на поверхности.

По состоянию на осень 2013 года Янукович и Партия регионов все еще оставались лидерами электоральных симпатий. Это уже после трех лет авторитарного "бульдозера". С отжимами, наглыми смотрящими и демонстративным админресурсом. Чувствовалась уверенность донецких в собственной непоколебимости.

Партия регионов хоть и не имела такого количества мандатов, однако так же контролировала Верховную Раду. Несмотря на более многочисленную, уверенную и яркую, чем сейчас, оппозицию. Янукович также имел абсолютно контролируемый Кабмин.

С "фишечками" у донецких тоже все было хорошо. Чего только стоит Евро-2012. А еще марафет во всех крупных городах — аэропорты с новыми терминалами. Была стабильная гривна. И для западенцев — отличная трасса Киев — Чоп.

Ширилось уныние. Тогда так же говорили — после разочарования оранжевой революцией никто и никогда больше на Майдан не выйдет. Или — патриоты в меньшинстве, преобладает серая масса, донецкие пришли надолго.

Их команда была настоящей и круто организованной преступной группировкой. Закаленной в бандитских "стрелках", обтертой во властных кабинетах, насыщенной опытными бюрократами, бизнесменами, красными директорами и исполнителями. Это была невероятная потуга по сравнению с сегодняшними залетными. Донецкие целенаправленно шли к своей цели цельным кланом почти два десятилетия. Постоянно наращивали мышцы и совершенствовались. После прихода на Олимп цементировали свой режим значительно надежнее, потому что брали власть на десятилетия. Только такие могли выдержать изнурительное позиционное противостояние с украинским народом на протяжении долгих трех месяцев.

Если Зеленский рискнет, мой прогноз для него пессимистический. Его борьба с собственным народом продлится значительно меньше. На всякий случай ему стоит понимать, что антимайдан — это уникальное изобретение Партии регионов. У Зеленского его не будет.

Президент ошибочно считает, что ему досталась уставшая от войны страна. На самом деле война закалила Украину.

Автор: Михаил БАСАРАБ, политолог
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Дата
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