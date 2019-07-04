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пятница, 05 июля 2019 05:55

Влюбим весь мир в наши Звенигородку, Водяники, Буки, Тальное, Жашков, Маньковку, Ватутино и Лысянку

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- Должны создать условия для развития региона, налаживания экономики, появления перспективной работы. В нескольких селах нашего Жашковского района Черкасчины, начиная с января 2019-го, не родилось ни одного ребенка. Итак, через шесть лет нового поколения там нет, а значит, нет и села. Через некоторое время не станет пол-области. Люди ищут возможности для своей семьи жить, а не выживать, - говорит народный депутат 36-летняя Светлана Залищук. Идет на выборы в Верховную Раду самовыдвиженцем по 199-му округу.

41% людей в округе считает, что самая большая проблема Черкасчины - это именно отсутствие работы. Как ситуацию можно изменить?

- Я на законодательном уровне буду инициировать создание условий для переработки сельскохозяйственной продукции в Украине и регионе. Чтобы выгодно было экспортировать продукт потребления, а не сырье. Необходимо ввести справедливые равные условия для участия фермеров в земельных аукционах. Хочу создать механизм кредитования - чтобы государственные банки давали фермерам ссуды для покупки и аренды земли по минимальной годовой ставке. Основной доход должен идти от переработки урожая, а не аренды земли.

Инициирую создание консультационного центра по поддержке местного бизнеса. Через него мы привлечем помощь ведущих международных и украинских экспертов в агробизнесе, средства международных фондов на поддержку местных бизнес-инициатив, будем кооперировать местных производителей.

В Украине уже есть отдельные примеры, когда единоличники, которые держат коров, вместо того чтобы сдавать молоко за бесценок, объединяются и создают мини-предприятия по изготовлению сыра и кисломолочной продукции. Мы - туристически привлекательный регион: покупатель есть, надо только проявить инициативу, завоевать доверие и начать создавать новое качество жизни.

Можно ли в экономике сделать ставку на туризм?

- Да. Черкасчина имеет немало туристических объектов. Надо использовать этот потенциал. Покажем себя и заинтересуем людей посетить наш край. Мы должны создать туристическую инфраструктуру, комфортную для разных туристов.

Обеспечу возрождение программы "Золотая подкова Черкасчины", организую коммуникацию между общинами, субъектами рынка и международными донорами. Совместно влюбим весь мир в наши Звенигородку, Водяники, Буки, Тальное, Жашков, Маньковку, Ватутино и Лысянку.

Наши дороги и качество работы интернета ничем не отличаются, наверное, от качества в зоне боевых действий. Как вы это измените?

- 10 километров мы ехали полчаса. И 80 процентов передвижения по округу я была без связи. Оптимизировать школьную сеть при таком состоянии дорог или вводить консультирование в ФАПах на основе телемедицины с такой мобильной связью, не говоря об интернете - это катастрофа. Внедрять реформы надо тогда, когда готова соответствующая инфраструктура.

Поэтому одна из главных задач депутата - обеспечить выделение средств из государственного бюджета на ремонт дорог в округе. Начнем с ремонта сообщение между райцентрами, в дальнейшем - между центрами общин и селами. Сегодня на это уходит гораздо меньше средств, чем нужно.

Та же ситуация с мобильной и интернет-связью. Покрытие в нашем округе значительно хуже, чем в других областях. В то же время скоростной интернет является обязательным условием функционирования современной школы или ФАПа. Так инициирую региональную программу внедрения здесь интернета.

Вы поселились на время кампании в доме в Жашкове. Как у вас там с водой, потому что местные жалуются на ее качество?

- Это правда. Временами в нашем доме течет болото из крана. Самая большая проблема, что Черкасчина, как и вся Украина, страдает от климатических изменений. Больнее всего это выражается в снижении уровня воды. Людям не хватает воды из частных колодцев. Опыт других регионов показывает, что единственный способ решения проблемы - аккумулировать государственный, областной и местные бюджеты и обеспечивать население центральным водоснабжением. Есть международные программы, которые дают на это средства, например, программа развития Организации Объединенных Наций. Объединив общины, поэтапно обеспечивать каждый населенный пункт, который страдает от нехватки воды, водопроводом.

В этом округе есть активные военные, служившие на Донбассе. Как с ними налаживать связь?

- Чувствую себя в долгу перед теми женщинами и мужчинами, которые с оружием в руках защищают Украину. Государство должно создать условия, чтобы они эту благодарность испытывали.

Я помогала ветеранам, когда они обращались касательно выделения земли или по другим вопросам. Но этого мало. Чтобы поддержать военных после возвращения к мирной жизни, надо инициировать создание реабилитационного центра для воинов АТО и ООС на территории наших районов. Делать это совместно с ветеранскими организациями и Министерством по делам ветеранов. Центр будет обеспечивать психологическую поддержку, давать учебные возможности, станет площадкой для самореализации ветеранов, в том числе в бизнесе.

На что может надеяться молодежь?

- Качество жизни людей в селе не должно отличаться от жизни горожан. Место рождения человека не ограничивает его будущее. Дети и молодежь в селе должны получать возможности для развития - изучать иностранный язык, заниматься спортом и в различных кружках. Важно, чтобы в каждой общине и крупных селах появились многофункциональные спортивные площадки. Для обеспечения профессиональных кадров в селе надо инициировать изменения в законодательстве по повышению должностного оклада тренеров и учителей внешкольной работы. Буду трудиться, чтобы люди жили лучше.

Автор: Анна ОРЕЛ
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