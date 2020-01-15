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четверг, 16 января 2020 07:11

Власть имитирует политику в отношении оккупированных территорий

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Английская, арабская и крымско-татарская редакции UATV 13 января прекратила работу.

Украинский телеканал иновещания создали в 2015 году для обеспечения иностранной аудитории полной информацией о событиях в Украине. Был доступен в кабельных сетях по всему миру. Частично — в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Вещал и на русском.

В феврале на базе UATV создадут русскоязычный информационно-развлекательный телеканал для оккупированных территорий.

- Мининформполитики хочет поставлять украинский контент на оккупированные территории. Делают ставку на развлекательные программы, потому что такой продукт потребляют лучше, чем политический, — говорит публицист 36-летний Павел Казарин. — Есть шанс, что станет популярным в оккупированных ОРДЛО и Крыму. Развлекательное телевидение отечественного производства должна продвигать украинские смыслы, а не российские. В частности — украинский язык.

Вещание на оккупированные территории и украинское иновещание — два разных направления. Украине нужны оба. Печально, что один канал делают за счет другого. Возможно, речь идет о дефиците министерских ресурсов.

— Крымскотатарская редакция UATV существенно работала с аудиторией в Турции и Соединенных Штатов Америки. Сейчас отдаем это пространство Москве. Чтобы та рассказывала, как живут люди на оккупированных территориях, какова политика Украины. Выходит информационная капитуляция, — говорит Лариса Волошина, 45 лет, психолог.

— Ну посмотрят люди на оккупированных территориях вместо "Камеди клаб" — "Квартал 95" и что дальше? Станут ли они понимать, что происходит со страной? Как им добираться на подконтрольные территории, какие имеют права, когда подавать документы в вузы? Власть ведет имитационную политику в отношении оккупированных территорий.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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Дата
16
января

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