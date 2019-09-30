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вторник, 01 октября 2019 07:10

Власть должна лишить Коломойского возможности влияния на политику

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Миссия Международного валютного фонда работала в Киеве 10-26 сентября. Уехала, не договорившись о дальнейшей программе для Украины.

"Обсуждение новой трехлетней программы поддержки продлится, — говорится в заявлении фонда. — Обоснованная налоговая и кредитная политика, гибкость обменного курса привели к уменьшению внешних и внутренних дисбалансов. Однако темпы роста слишком низкие, чтобы сократить разрыв между Украиной и соседними государствами. Его сдерживают слабая бизнес-среда, недостатки в законодательной системе и сквозная коррупция. А также то, что в больших отраслях экономики доминируют неэффективные госпредприятия и олигархи".

Предыдущую 14-месячную программу МВФ для Украины утвердили 19 декабря прошлого года. Объем — $3,9 млрд. $1,4 млрд Фонд выделил сразу. Просмотр программы планировали на май. Но транш не предоставили из-за досрочных парламентских выборов. Теперь власть стремится к новой трех-четырехлетней программе сотрудничества до конца года.

— Кредиторы хотят услышать четкую позицию украинского президента и всей власти в отношении олигарха Игоря Коломойского и Приватбанка (бывший владелец хочет $2 млрд компенсации за национализацию финучреждения в 2016-ом. Тогда государству пришлось вложить в него $5,5 млрд, чтобы уберечь крупнейший банк страны от закрытия. — ГПУ), — считает инвестиционный банкир Сергей Фурса, 37 лет. — Украинская власть должна лишить Игоря Валерьевича возможности влияния на политику. Также важно сохранить независимость Национального банка. Без МВФ перспектива дефолта для Украины становится очень реальной. В следующем году должны выплатить одну из самых крупных сумм по внешнему долгу. Без нового транша не сможем этого сделать.

— Фонд ждет окончательной версии госбюджета — не будет ли слишком большой дефицит. Не должен превысить безопасную норму в три процента внутреннего валового продукта, — говорит экономист Андрей Новак, 46 лет. — Статьи доходов должны быть реалистичные, а расходы — не раздутые. Это сбалансированная экономика.

Верховная Рада приняла бюджет на 2020 год в первом чтении с дефицитом чуть более двух процентов. Кредиторы хотят убедиться, не внесут ли негативных правок.

По действующей программе сотрудничества с МВФ, до конца года получим 2 миллиарда долларов. Киев рассчитывает, что новое соглашение будет на 5-6 миллиардов через три года. Это реальная перспектива.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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