Видит корова, что на сарае солома

Мир немеет в восторге от сингапурской встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Вроде бы побратались ради мира и безъядерной жизни самая могучая военная мощь и обезъяна с атомом в рюкзаке. Пророчат уже не только Трампу, но и Киму — Нобеля. Но это еще вилами по воде писано. Слышны и трезвые голоса, что подписанное соглашение еще не означает потерю Северной Кореей ядерного щита, мол, мало ли что у юного диктатора, пусть и со швейцарским образованием, в голове закрутится. Одно слово, чудо, что черная корова белое молоко дает, но нужно еще попробовать сметану и творог из него на вкус.

Однако не хочу обсуждать, что шумит мир о сингапурских договоренностях. Интереснее, как реагируют на них в Украине. Имеем мнение нашего президента с акцентом на том, что Ким должен учесть урок Украины с будапештскими гарантиями безопасности, данными нам ядерными государствами после отказа от третьего в мире ядерного потенциала, что вполне подходит. Но доминирует другая гипотеза, а именно: вот если бы Трамп взялся с той же энергией за решение проблемы с агрессией России на Донбассе и аннексией Крыма, вот было бы Украине счастье. Может, и было бы, но стоит ли играть роль голодной коровы, которая увидела солому на сарае и уже в предчувствии вкусного обеда? Разве ситуация с Северной Кореей хоть чем-то перекликается с украинской? Отдаленно, может, и так, а на ощупь? На ощупь война в Украине — это фактически прямое столкновение глобальных США и России, и еще нужно хорошо подумать, захочет ли пророссийский Трамп решительно останавливать это столкновение. Это — с одной стороны. А с другой — наша власть так запуталась в противодействии избранию Трампа президентом США, что какой может быть у него личный интерес к украинской проблеме?

Наша страна сейчас — это дикая смесь компрадорского капитализма и новейшего феодализма, ее пожирает утроба ненасытного олигархатуа. США вроде бы это понимают. Но не собираются зануздывать утробу, а наоборот — стимулируют войну власти олигархов с народом, требуя высоких тарифов и сборов. Фактически взяв под ярмо управленческую дворню, заокеанский хозяин набрасывает его и на народ. Миссия Волкера удостоверяет, что внутренняя безглазая тьма заокеанскую метрополию полностью устраивает.

Нам с вами такая нелюбимая кума с ее немилыми гостинцами явно ничего хорошего не несет. Зачем мы ей? И чего от нее ждать, если у той кумы вызревают суды за инициированную из Киева "работу" украинского посла на Хиллари Клинтон и против Трампа? Если якобы официальный визит нашего президента сводится к фактически случайной, да еще и проплаченной встречи с Трампом? Если…

Их много, таких "если", и уповать на то, что Трамп захочет пойти на подвиг усмирения России ради мира в Украине, — наив нечистой пробы, в реальной политике недопустимый. Солома с сарая корове в ясли явно не падает.

Здесь должна работать другая логика. Помните лозунг миллениума: как начнешь третье тысячелетие, так и проживешь? В Украине на его начало пришлись расцвет и разврат олигархата. Выбор бедности для народа и рая — для немногих. Три последних президента довели Украину до погибели под проводом офшорной орды нуворишей, обескровили ее финансово и морально. И тут никакие трампы для нас не спасение. Может, он бы и рад лично остановить агрессию России. Может. А кто остановит войну украинской власти с собственным народом? На этой войне на комара с палкой, а на волка с шилом не пойдешь. Наш народ не из одной печи хлеб ел, мы разгромили фашизм, но такого консолидированного в ненависти, вооруженности и готовности пустить всех с торбами по миру внутреннего врага наш народ еще не видел — даже при царизме, крепостничестве и советском государственном капитализме. Взлелеяли себе на погибель зверя, которому человечность, совесть и честь так же чужды, как тигру — гуманизм.

При всех признаках подобия с латиноамериканскими и африканскими режимами наш, украинский, удельно наш. Мы все вместе под дудку олигархов растили его как родного сына. Вспомним кумиров, мессиек и спасителей нации, которых избрали на свои головы и которые сформировали нынешнюю правящую стаю из профессиональных шулеров и аферистов. И что делать теперь?

Переаттестация кумиров ничего не даст. Пришло время народу сказать решительное слово тем, кто его предал и истоптал его достоинство в послемайданном забеге за миллиардами в офшорном помутнении и псевдореформном раже. На выборах — само собой. Знаем же, что даже парни не всегда выполняют предсвадебные обещания, а политики свои — и подавно. Нужен всенародный суд над теми, кто сделал из Украины мировую нищенку, а из народа нашего — горького страдальца. Без пощады и без сожаления. Не под горячую руку, а со всей силой закона.

Не остановив войну власти с народом, не удастся остановить и агрессию против Украины.

Власть ущемляет украинцев, а между тем на крови еще и барышничает. Все тарифные роттердамы и дюссельдорфы идут по обе руки с войной с агрессором. Они нам убавляют лет, но звенят золотом у ахметовых, сурковых, фирташей, григоришиных, порошенков, коломойских (какое поразительное единство российских и украинских магнатов!), у коболевых, витренок, судей, министров, прокуроров, полицейской старшины. Гибрид агрессии и "реформ" — вот это и есть формула украинской жизни под знаком узаконенного злодейства. Чтобы побороть этот гибрид, мельниковским способом — запустил и пусть мелется — не отделаешься. Хата каждого не скраю, а в водовороте борьбы, — вот что требуется для выхода страны и каждого украинца из олигархического ада и плена на широкую верстовую дорогу. Поймут нехотя — из ада не вырваться. Не солома на сарае как мечта голодной коровы, а воля и судьба достойного человека. Мы же не псы на ярмарке. Мы не сунем нос в чужое просо — у нас своего хватит и на кулеш, и на кашу, еще и курочке на гостинец. Страну и людей накормят не лотереи и не заемы, а работа на своей земле — другого не дано. И тут Трамп, при всем уважении к чужому президенту, нам не помощник. Поможем сами себе — тогда и люди помогут. Сингапур, между прочим, построил государство сильное и без коррупции задолго до встречи Кима и Трампа.

И еще обратите внимание: американский президент ни слова не сказал Киму о тяжелой жизни корейцев в его бантустане. Так болит ли ему, как живут украинцы? Давайте думать данными богом своими головами, а не молиться на шеи пришлых ворон.