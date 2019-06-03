Верховный суд запретил детям без прививок посещать садик

 
Ексклюзивы
1/5
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 1566
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 6795
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 981
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4339
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2916
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2628
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
5 Просмотров: 2412
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3393
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1467
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Фото
Все фото
6
3
2
3
2
Кто работает в команде президента
Кто работает в команде президента
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 351
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 810
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3393
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 31051
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2367
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 342
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
вторник, 04 июня 2019 06:05

Верховный суд запретил детям без прививок посещать садик

  Комментировать

"Индивидуальный интерес матери, которая решила отказаться от прививки, не может быть выше общих интересов других родителей и детей, которые рискуют заразиться", - говорится в решении Верховного суда Украины от 17 апреля 2019 года. На днях вердикт обнародовали в судебном реестре. Суд признал, что запрет посещать детские сады невакцинированным малышам соответствует закону.

В 2016 году в городе Славута Хмельницкой области мать непривитого ребенка обратилась в суд. Мол, ее чаду "препятствуют получать дошкольное образование". Женщина не доверяет вакцинации. А сад отказался принимать ребенка - согласно статье 15 закона о защите населения от инфекционных болезней. Славутский горрайонный суд удовлетворил иск матери. Через год дошкольное учреждение подало жалобу. Апелляционный суд Хмельницкой области признал, что ребенок не был лишен права на образование. Оно "неразрывно связано с обязанностью проходить профилактические прививки, которые гарантируют безопасность и самого ребенка, и окружающих". Верховный суд поддержал это решение. Его постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

На начало мая в Украине остаются непривитыми более 400 тыс. детей, сообщили в Центре общественного здоровья при министерстве.

- Есть проблема сознательного отказа родителей от прививки. Всемирная организация здравоохранения определила границу, которая должна уберечь коллективный иммунитет - это 95 процентов привитых, - говорит заместитель директора Центра общественного здоровья при Минздраве Игорь Кузин, 34 года.

- В Украине дела улучшаются. За прошлые два года охват вакциной от кори, краснухи, паротита возрос почти в два раза. Общий уровень вакцинации - около 91 процента. Прививка от дифтерии и столбняка получили 83 процентов детей до 6 лет, от полиомиелита - 88 процентов от 14 лет. Рекомендованного показателя мы еще не достигли.

Если человек не может прививаться по медицинским противопоказаниям, он имеет шансы не заболеть за счет коллективного иммунитета. Но когда уровень вакцинации недостаточный, ходить в детсад даже здоровому ребенку без прививок рискованно. Может заболеть или перенести инфекцию. Решение суда поможет поднять уровень охвата прививками.

Ранее в стране не было долгосрочной стратегии иммунизации. Имели сложности с финансированием государственных программ, нерегулярной поставкой вакцин. Распространилось антивакцинальное движение. У родителей возникали сомнения, надо ли это делать. Они не имели информации о качестве вакцин или думали, что их ребенок не заболеет. Образовался значительный слой населения без иммунитета к инфекционным болезням.

Министерство здравоохранения разработало стратегию иммунопрофилактики. Это введение новых вакцин, пересмотр календаря прививок, разъяснения. Возможно, в июле правительство ее рассмотрит.

Еще одна проблема - покупка или подделка справок о прививках для садов и школ. Ложных документов об этом от 15 до 30 процентов, по мнению экспертов.

"В Италии родителей штрафуют на сумму до 500 евро, если те пускают детей в школу без прививок. В Германии предлагают штрафовать за это на 2,5 тысячи евро, - написала в "Фейсбук" исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун , 56 лет. - Работаем, чтобы исключить выдачу поддельных справок. Этому поможет внедрение электронной медицинской карты. Все данные о прививках внесем в электронную систему. Исчезнет возможность мошенничать.

Сегодня получить вакцину, например против кори, паротита и краснухи, в Украине могут все. Бесплатно. Есть необходимые вакцины. Качественные, закупаются у лучших мировых производителей. Нет никаких оснований отказываться от них или не доверять вакцинации".

Можно учиться дома или дистанционно

- Запрет Верховного суда посещать садик без прививок для других судов является обобщающей практикой. Ею будут руководствоваться в подобных историях, - говорит адвокат Антон Зубков, 43 года.

- Дошкольные учреждения теперь будут иметь основание отказать непривитым. Никто не отменяет права на образование. Ребенок без прививок может учиться дома или дистанционно. Тем более, дошкольное образование в нашей стране не обязательно. Прямой запрет касается только пребывания невакцинированного ребенка с другими. Потому что этим он ставит под угрозу их здоровье.

Автор: Катерина ЛУК'ЯШКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Верховный суд запретил детям без прививок посещать садик». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июня

Анджелина Джоли резала себя ножом

Самое читаемое
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
12
 1 Просмотров: 24105
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение 1 Просмотров: 18407
Какие джинсы будут модные в этом сезоне
Какие джинсы будут модные в этом сезоне
7
 Просмотров: 14319
Похоже Украину: фотограф показала шведскую провинцию
Похоже Украину: фотограф показала шведскую провинцию
7
 Просмотров: 13212
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото 12 Просмотров: 13032
Комментарии
Аэропорт Пскова назвали именем киевской княгини Ольги
Аэропорт Пскова назвали именем киевской княгини Ольги Просмотров: 18
"Говорила, ее единственная цель - воплотить результаты референдума"
"Говорила, ее единственная цель - воплотить результаты референдума" Просмотров: 270
Нет никаких оснований для объявления дефолта
Нет никаких оснований для объявления дефолта Просмотров: 90
Если Зеленский перейдет красные линии - встретится с сопротивлением ветеранов
Если Зеленский перейдет красные линии - встретится с сопротивлением ветеранов Просмотров: 63
Новый Европарламент будет противодействовать России жестче
Новый Европарламент будет противодействовать России жестче Просмотров: 459
Больше всего комментируют
12
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото
4
Билецкий призвал украинских националистов объединиться
3
Кириленко вступился за активистов, которые снесли памятник Жукову
3
Россияне используют княгиню Ольгу и князя Владимира против Украины
2
Оккупированый Крым заполонили "синие ходоки"
Голосов: 168
Голосование Кто будет тренировать киевское "Динамо" в следующем сезоне?
  • 1) Юрий Вернидуб
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Юрий Калитвинцев
  • 4) Александр Хацкевич
  • 5) Авраам Грант
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua