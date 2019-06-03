Верховный суд запретил детям без прививок посещать садик

"Индивидуальный интерес матери, которая решила отказаться от прививки, не может быть выше общих интересов других родителей и детей, которые рискуют заразиться", - говорится в решении Верховного суда Украины от 17 апреля 2019 года. На днях вердикт обнародовали в судебном реестре. Суд признал, что запрет посещать детские сады невакцинированным малышам соответствует закону.

В 2016 году в городе Славута Хмельницкой области мать непривитого ребенка обратилась в суд. Мол, ее чаду "препятствуют получать дошкольное образование". Женщина не доверяет вакцинации. А сад отказался принимать ребенка - согласно статье 15 закона о защите населения от инфекционных болезней. Славутский горрайонный суд удовлетворил иск матери. Через год дошкольное учреждение подало жалобу. Апелляционный суд Хмельницкой области признал, что ребенок не был лишен права на образование. Оно "неразрывно связано с обязанностью проходить профилактические прививки, которые гарантируют безопасность и самого ребенка, и окружающих". Верховный суд поддержал это решение. Его постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

На начало мая в Украине остаются непривитыми более 400 тыс. детей, сообщили в Центре общественного здоровья при министерстве.

- Есть проблема сознательного отказа родителей от прививки. Всемирная организация здравоохранения определила границу, которая должна уберечь коллективный иммунитет - это 95 процентов привитых, - говорит заместитель директора Центра общественного здоровья при Минздраве Игорь Кузин, 34 года.

- В Украине дела улучшаются. За прошлые два года охват вакциной от кори, краснухи, паротита возрос почти в два раза. Общий уровень вакцинации - около 91 процента. Прививка от дифтерии и столбняка получили 83 процентов детей до 6 лет, от полиомиелита - 88 процентов от 14 лет. Рекомендованного показателя мы еще не достигли.

Если человек не может прививаться по медицинским противопоказаниям, он имеет шансы не заболеть за счет коллективного иммунитета. Но когда уровень вакцинации недостаточный, ходить в детсад даже здоровому ребенку без прививок рискованно. Может заболеть или перенести инфекцию. Решение суда поможет поднять уровень охвата прививками.

Ранее в стране не было долгосрочной стратегии иммунизации. Имели сложности с финансированием государственных программ, нерегулярной поставкой вакцин. Распространилось антивакцинальное движение. У родителей возникали сомнения, надо ли это делать. Они не имели информации о качестве вакцин или думали, что их ребенок не заболеет. Образовался значительный слой населения без иммунитета к инфекционным болезням.

Министерство здравоохранения разработало стратегию иммунопрофилактики. Это введение новых вакцин, пересмотр календаря прививок, разъяснения. Возможно, в июле правительство ее рассмотрит.

Еще одна проблема - покупка или подделка справок о прививках для садов и школ. Ложных документов об этом от 15 до 30 процентов, по мнению экспертов.

"В Италии родителей штрафуют на сумму до 500 евро, если те пускают детей в школу без прививок. В Германии предлагают штрафовать за это на 2,5 тысячи евро, - написала в "Фейсбук" исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун , 56 лет. - Работаем, чтобы исключить выдачу поддельных справок. Этому поможет внедрение электронной медицинской карты. Все данные о прививках внесем в электронную систему. Исчезнет возможность мошенничать.

Сегодня получить вакцину, например против кори, паротита и краснухи, в Украине могут все. Бесплатно. Есть необходимые вакцины. Качественные, закупаются у лучших мировых производителей. Нет никаких оснований отказываться от них или не доверять вакцинации".

Можно учиться дома или дистанционно

- Запрет Верховного суда посещать садик без прививок для других судов является обобщающей практикой. Ею будут руководствоваться в подобных историях, - говорит адвокат Антон Зубков, 43 года.

- Дошкольные учреждения теперь будут иметь основание отказать непривитым. Никто не отменяет права на образование. Ребенок без прививок может учиться дома или дистанционно. Тем более, дошкольное образование в нашей стране не обязательно. Прямой запрет касается только пребывания невакцинированного ребенка с другими. Потому что этим он ставит под угрозу их здоровье.