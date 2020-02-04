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Великобритания вышла из Евросоюза

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31 января Великобритания вышла из Европейского Союза. До конца 2020 года продлится переходный период. Обе стороны будут придерживаться правил Общего рынка и Таможенного союза ЕС. Брюссель и Лондон будут готовить новое торговое соглашение. Сотрудничать в сферах науки, климата, борьбы с терроризмом и внешней политики, в частности, относительно санкций против России.

Референдум о выходе из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. "За" проголосовали 52% британцев. Соглашение между ЕС и Британией меняли более трех лет. Продолжались споры в отношении Северной Ирландии. Удалось избежать жесткой границы между независимой Ирландской Республикой и Северной Ирландией в составе Соединенного Королевства. Последняя будет оставаться в таможенной юрисдикции Великобритании. Однако законы ЕС будут действовать в отношении товаров, которые будут поставлять на эту территорию. Ранее Лондон рассматривал такой сценарий как угрозу национальному суверенитету. Мол, Уэльс и Шотландия тоже могут захотеть особого статуса.

— В ближайшие годы Британия из-за выхода из ЕС потеряет более 100 миллиардов евро (столько же недосчиталась за два года после референдума, по данным банка "Голдман Сакс". — ГПУ), — говорит политолог-международник Илья Куса, 26 лет.

— До конца года стороны должны согласовать торговые отношения и смягчить удар от брексита. До сих пор нет четкого плана, что будет делать Британия. Если ее стратегия провалится, может перестать существовать в нынешней форме. Шотландия и Северная Ирландия враждебно настроены против центральной власти.

Британский премьер Борис Джонсон обещал, что найдет новых партнеров. Называл США, Израиль, страны Латинской Америки. Торговое соглашение с Вашингтоном может быть выгоднее для Штатов. Потому что ослабленной Британии очень важно его подписать.

В Евросоюзе главную роль получит Франция. Вряд ли еще найдутся страны, которые захотят покинуть объединение. Но в организации действительно кризис. В 2007-ом Брюссель провел неудачную стратегию расширения. Присоединил Румынию и Болгарию, которые не соответствовали европейским стандартам. Многие граждане этих стран уехали в более развитые государства Европы, заняли рабочие места и создали социальное напряжение.

Брексит ослабит ЕС. России это пойдет на пользу. Из-за этого идеологического поражения разгонит идею, что Союз — провальный проект.

На днях президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что восточное партнерство не должно означать членство в Евросоюзе. Это сигнал для Украины. ЕС не хочет брать ответственность за новых членов. Касается и Балканских стран. В прошлом году отказались от переговоров о вступлении Албании. Это усложнит реформирование. Восточная Европа останется на периферии, а западноевропейские государства замкнутся и будут ядром ЕС.

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ
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