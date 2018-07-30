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вторник, 31 июля 2018 00:00

Вашингтон обязался никогда не признавать аннексию Крыма

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"Приветствую историческое заявление Вашингтона. Достойный ответ гибридным провокациям Кремля после Хельсинки. Это наконец лишит Россию имперских иллюзий", — комментирует в "Фейсбуке" официальную декларацию Госдепартамента США относительно Крыма президент Украины 52-летний Петр Порошенко. Ее приняли 25 июля.

"Вместе с союзниками, партнерами и международным сообществом, США отбрасывают попытку России аннексировать Крым. Обязываются сохранять эту политику до восстановления территориальной целостности Украины", — сказано в декларации.

— Раньше непризнание Крыма российским не нуждалось в дополнительных декларациях. Все изменилось после встречи президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки. Пошли слухи, что за закрытыми дверями Трамп сказал, что Крым российский, потому что люди там говорят на русском языке. Это заставило Госдеп принять декларацию, чтобы расставить точки над "і", — говорит эксперт по международной политике Александр Хара, 42 года. — Украина может использовать это, чтобы инициировать усиление санкционного давления на Россию.

"Здесь и сейчас декларация не сделает для нас ощутимую разницу. Но это знаковый документ. Теперь в него можно тыкать носом союзников, если резко забудут свои недавние обещания. При любой администрации и президенте Штатов, — пишет офицер резерва Вооруженных сил 26-летний Роман Кулик в "Фейсбуке".

"Крымская декларация" — это фиксированная позиция, а не постоянные голосования Евросоюза за продолжение санкций против РФ. Документ поддержали как наши ключевые союзники в регионе — Литва, Польша, Великобритания, так и Германия, Чехия, заявления или действия которых местами противоречат нашим интересам".

Автор: Ангелина КОВАНДА
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