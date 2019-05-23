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пятница, 24 мая 2019 06:05

Вакарчук создал партию

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- Мы, партия "Голос", идем в парламент, чтобы уничтожить старую политику и создавать новую, которая принесет настоящие изменения, - говорит лидер группы "Океан Эльзы" 44-летний Святослав Вакарчук 16 мая в Киеве.

Партию представил на смотровой площадке возле Национального музея истории Украины на ул. Владимирской.

- Когда Россия создает угрозу извне, старая политика ослабляет государство изнутри. Должны уничтожить внутреннего врага и стать сильными перед лицом внешнего, - говорит Вакарчук. Называет приоритеты: интересы граждан - превыше всего. Выбор Украины - Европа. Один закон для всех. Свободная экономика без олигархов. Власть подотчетна гражданам.

Партия создала сайт и страницы в соцсетях. За несколько часов к ней присоединились более 2 тыс. волонтеров.

В январе Святослав Вакарчук заявил, что не будет участвовать в выборах президента. До этого полгода учился в Стэнфордском университете в США по программе для лидеров из Украины. Изучал политику и основы государства, экономику и право. В позапрошлом году в ноябре за него готовы были проголосовать 12% избирателей.

- Долгожданное заявление Вакарчука не вызывало такого резонанса, каким бы он мог быть год назад, - говорит политолог 41-летний Виктор Таран.

- Нерешительность вылилась в то, что поддержка партии Вакарчука - около процента, по данным социологов (в прошлом году в июне за нее готовы были проголосовать 6% избирателей. - ГПУ). Причина - падение рейтинга лидера. Избиратели год ждали решительных, четких заявлений, предложений и ответов на сложные вопросы. Поскольку этого не было, разочаровались.

Главный вызов для Святослава - время. Его мало. Еще один - команда. Вакарчук должен показать не просто первую пятерку, а минимум десятку и тех, на кого он будет опираться в регионах. В-третьих - Слава должен дать ответ на вопрос: за чьи деньги кампания?

Получится ли партии "Голос" преодолеть 5-процентный барьер, спрогнозировать трудно. Она сразу попадает в жесткую конкуренцию. Прежде всего - с Владимиром Зеленским. Оба молодые, внесистемные политики. Особенно горячая будет борьба в западных и центральных регионах.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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