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пятница, 01 ноября 2019 07:30

В Великобритании пройдут первые за 96 лет досрочные выборы

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Евросоюз согласился отложить выход Великобритании из объединения до 31 января 2020 года. Но королевство сможет покинуть блок раньше, если британский парламент одобрит соответствующее соглашение. Этот договор 17 октября подписали Брюссель и Лондон.

Документ касается вопроса жесткой границы между независимой Ирландской Республикой и Северной Ирландией в составе Соединенного Королевства. Северная Ирландия будет оставаться в таможенной юрисдикции Великобритании. Однако законы ЕС будут действовать в отношении товаров, которые поставляют на эту территорию. Евросоюз и Великобритания будут работать над соглашением о свободной торговле до 2020 года.

Ранее Палата представителей не проголосовала за соглашение с ЕС о выходе. Парламент Великобритании 29 октября поддержал предложение премьера Бориса Джонсона провести досрочные выборы. Их планируют на 12 декабря. Решение должна утвердить Палата лордов. Это будут первые досрочные выборы в стране с 1923 года.

Выход из ЕС поддержали 52% британцев на референдуме 23 июня 2016 года. Брекзит планировали на 31 марта 2019-го. Отсрочили до 12 апреля и 31 октября. Летом премьер-министр Тереза Мэй объявила об отставке из-за провала его осуществления. Великобритания потеряет 300 млрд евро до 2030 года из-за выхода из Евросоюза, по данным немецкого Фонда Бертельсмана.

- Проблема брекзита разделяет британское общество и политикум. Не могут договориться. Худшим вариантом является выход из ЕС без соглашения, - говорит эксперт по международным отношениям 41-летний Александр Хара.

- Большинство членов парламента не могут согласиться на условия предыдущего премьера Мэй с некоторыми изменениями Джонсона. Есть противоположные интересы двух лагерей. Одни не хотят выходить вообще или оставить ЕС с максимальным количеством связей с объединением. Патовую ситуацию Джонсон хочет решить посредством досрочных выборов.

Автор: Марианна ЖОГАН
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