В Великобритании пройдут первые за 96 лет досрочные выборы

Евросоюз согласился отложить выход Великобритании из объединения до 31 января 2020 года. Но королевство сможет покинуть блок раньше, если британский парламент одобрит соответствующее соглашение. Этот договор 17 октября подписали Брюссель и Лондон.

Документ касается вопроса жесткой границы между независимой Ирландской Республикой и Северной Ирландией в составе Соединенного Королевства. Северная Ирландия будет оставаться в таможенной юрисдикции Великобритании. Однако законы ЕС будут действовать в отношении товаров, которые поставляют на эту территорию. Евросоюз и Великобритания будут работать над соглашением о свободной торговле до 2020 года.

Ранее Палата представителей не проголосовала за соглашение с ЕС о выходе. Парламент Великобритании 29 октября поддержал предложение премьера Бориса Джонсона провести досрочные выборы. Их планируют на 12 декабря. Решение должна утвердить Палата лордов. Это будут первые досрочные выборы в стране с 1923 года.

Выход из ЕС поддержали 52% британцев на референдуме 23 июня 2016 года. Брекзит планировали на 31 марта 2019-го. Отсрочили до 12 апреля и 31 октября. Летом премьер-министр Тереза Мэй объявила об отставке из-за провала его осуществления. Великобритания потеряет 300 млрд евро до 2030 года из-за выхода из Евросоюза, по данным немецкого Фонда Бертельсмана.

- Проблема брекзита разделяет британское общество и политикум. Не могут договориться. Худшим вариантом является выход из ЕС без соглашения, - говорит эксперт по международным отношениям 41-летний Александр Хара.

- Большинство членов парламента не могут согласиться на условия предыдущего премьера Мэй с некоторыми изменениями Джонсона. Есть противоположные интересы двух лагерей. Одни не хотят выходить вообще или оставить ЕС с максимальным количеством связей с объединением. Патовую ситуацию Джонсон хочет решить посредством досрочных выборов.