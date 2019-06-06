В первом зарубежном визите президент не поднял ни одной острой темы

- Украина в Евросоюзе - это смерть российского имперского проекта, мощный удар по авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве, - говорит 41-летний Владимир Зеленский на встрече в Брюсселе с председателем Европейского Совета Дональдом Туском. 4-5 июня президент Украины совершил свой первый официальный зарубежный визит.

Встретился также с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, руководителем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, польским президентом Анджеем Дудой.

НАТО увеличит свое присутствие в Черноморском регионе, говорит генсек Альянса Йенс Столтенберг, 60 лет:

- Москва должна освободить украинских моряков и корабли, захваченные у Керченского пролива. В июле с Украиной проведем дополнительное обучение. Будем продолжать финансовую поддержку. Будет больше кораблей и самолетов. Члены Альянса уже обязались дать 40 миллионов евро.

- Курс Украины на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции. Это наш неизменный приоритет, - говорит Владимир Зеленский. - Агрессия России остается основным вызовом для евроатлантической безопасности. Мы готовы к переговорам с Москвой. Готовы выполнять Минские договоренности. Но в первую очередь должны быть способны защититься. Один из моих приоритетов - реформа Службы безопасности, разведывательных органов, оборонно-промышленного комплекса, гражданского контроля в секторе безопасности и обороны.

- Главное - что мы не услышали о вступлении Украины в НАТО только после референдума. Если бы Зеленский сделал такое заявление, это означало бы, что мы блокируем переговоры с Альянсом, - говорит политолог 41-летний Виктор Таран.

- Совсем не говорили об усилении санкций против России. Европейские расклады сил не благоприятны для Украины. Австрия, Италия, Франция уже в июне готовы отменить ограничения против Москвы. А Зеленский ничего об этом не сказал. Также не услышали его мыслей о строительстве Северного потока-2 (газопровод из России в Германию в обход Украины. - ГПУ).

Президент Зеленский не поднял ни одной острой темы. Накануне выборов в Верховную Раду боится потерять какую-то часть электората. При правильном подходе уже в декабре на саммите НАТО могли бы получить план действий относительно членства. Задержкой воспользуется Россия, чтобы этот вопрос заблокировать. Сохраняя свои рейтинги, он теряет наше время.