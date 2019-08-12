В Москве протестовали 50 тысяч человек

50 тыс. человек вышли протестовать на проспект Сахарова в Москве 10 августа. Такие данные обнародовала неправительственная организация "Белый счетчик". Это самый массовый митинг в России за последние восемь лет. Продолжался 3 часа.

Участники скандировали "Россия будет свободной" и "Россия без Путина". Акция согласована с местными властями. Однако задержали 352 человека. В основном при попытке пройти к Администрации президента.

Четвертую субботу подряд в Москве выходят люди из-за запрета 30 оппозиционным кандидатам участвовать в выборах в городскую думу. Голосование запланировано на 8 сентября. Также требуют освободить 14 задержанных по делу о массовых беспорядках на акции 27 июля.

Юриста Фонда борьбы с коррупцией и незарегистрированного кандидата Любовь Соболь за полчаса до акции задержала полиция.

В Санкт-Петербурге у Гостиного двора собрались двести человек. Акция не была санкционирована властью. Участники организовали ее в формате одиночных пикетов, которые не надо согласовывать. Люди по очереди стояли с плакатами. Однако полиция задержала 79 человек. В отделе полиции избили участницу движения "Весна" Светлану Уткину. Ей вызвали скорую.

Пикеты прошли и в Екатеринбурге, Уфе, Кемерово, Красноярске, Омске, Казани, Нижнем Новгороде, Саратове.

Президент России Владимир Путин в этот день принял участие в байк-шоу "Тень Вавилона" в оккупированном Крыму. Прокатился на мотоцикле "Урал". Байкеры подарили ему вязаную шапку.

"Это репетиция, - написал в "Фейсбуке" российский активист Денис Билунов, 50 лет. - Сейчас лето - огромное количество потенциальных участников не в Москве. Если серьезных уступок власти не будет, количество протестующих будет расти. Все это - результат противоправных действий, политических репрессий и полицейского произвола. Скорее всего, следующим требованием будет перенос выборов на более поздний срок и пересмотр драконовских норм регистрации кандидатов. Мэр Москвы Сергей Собянин должен уйти в отставку".

- У Киева появилась возможность перенести информационную войну на территорию Кремля. Перейти в контратаку, - говорит журналист 39-летний Иван Яковина изданию "Новое время". - У Зеленского есть команда профессиональных сценаристов, чтобы придумать стратегию высмеивания российского президента. Надо уничтожать его влияние и авторитет среди россиян.