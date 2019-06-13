В Молдове установилось двоевластие

Совет нацбезопасности и обороны Украины собрался 9 июня из-за кризиса в Молдове.

"Проанализировали угрозы безопасности в регионе. Определили задачи по отслеживанию ситуации и меры реагирования в случае обострения", - пишет секретарь СНБО 43-летний Александр Данилюк в "Фейсбуке".

24 февраля в Молдове состоялись парламентские выборы. Социалистическая партия, которая симпатизирует России, получила 35 мандатов из 101. Проевропейский блок AКУМ получил 26 мест. Властная Демократическая партия Молдовы олигарха Влада Плахотнюка - 30. До недавнего времени ее выдвиженцы возглавляли правительство, парламент, все центральные органы власти. При этом в 2015 году Демпартия получила только 15,8% голосов. Однако депутаты из других фракций массово перешли в нее после выборов. Работал подкуп и шантаж уголовными делами, утверждали журналисты.

8 июня Партия социалистов и АКУМ объединились в коалицию. Выбрали правительство, премьер-министра Майю Санду. Но Конституционный суд признал новый парламент нелегитимным. Вроде как он вовремя не создал коалицию. На это отводится три месяца с официального объявления результатов выборов 9 марта, по закону. Суд решил - до сих пор считали неправильно. Мол, слова "три месяца" приняты фигурально, а на самом деле надо считать 90 дней - то есть 7 июня срок истек.

Суд призвал президента Игоря Додона, лидера социалистов, распустить парламент. После отказа передал полномочия исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филиппу.

В стране фактически установилось двоевластие. Стороны обвиняют друг друга в узурпации. Новый Кабмин принес присягу, но работать не начал. Подконтрольная старой власти полиция не пускает министров в здание правительства.

8 июня местные СМИ показали фрагменты разговора Влада Плахотнюка и Игоря Додона, снятого на скрытую камеру. В нем обсуждают возможность федерализации Молдовы.

- Может воплотиться в жизнь российская идея федерализации Молдовы. Кремль никогда не скрывал, что хочет этого. И в нашей стране тоже, - говорит публицист Виталий Портников, 52 года.

- В нормальном понимании федерализация - объединение равноправных субъектов. Это мог бы быть путь к решению кризиса в Молдове. Но россияне под словом "федерация" понимают свое скрытое руководство частью территории другого государства. В Молдове - это Приднестровье. У нас - Донбасс. Если уступим позиции на международной арене, Кремль воплотит в жизнь свой план. Работает над этим. Пытается создать ощущение усталости от конфликта в молдавском и украинском обществах. Чтобы симпатии избирателей перешли от популистов к откровенно пророссийским силам, отстаивающим идею государственности под протекторатом Москвы.

- Нам нужна европейская демократическая Молдова. И совсем не подходит перспектива нового российского плацдарма, создающего угрозу для украинского юга, - говорит министр иностранных дел Павел Климкин, 51 год. 11 июня в Кишинев прибыл украинский дипломат Виктор Крыжановский, который отвечает за координацию усилий по приднестровскому урегулированию.