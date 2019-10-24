В Америке предлагают признать украинский полк "Азов" террористической организацией

40 членов американской Палаты представителей подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео с требованием внести полк "Азов" в список иностранных террористических организаций. Такие же требования касаются еще двух праворадикальных организаций в Европе.

Все депутаты, подписавшие обращение, - из Демократической партии. Отмечают связи "Азова" и террориста, устроившего стрельбу в мечети и Исламском центре новозеландского города Крайстчерч в марте этого года. Тогда 49 человек погибли, 40 - ранены.

К иностранным террористическим организациям США относят "Исламское государство", "Аль-Каиду", ХАМАС, "Хезболлу". В Европе - "Ирландскую республиканскую армию" и ЭТА, которая выступает за независимость Страны Басков, исторического региона во Франции и Испании.

"Стрелец вспоминал, что тренировался с батальоном "Азов" в Украине. Носил символ, связанный с ними. Оба нападающих в городах Повей, Калифорния (27 апреля этого года мужчина открыл огонь в синагоге. Погибла женщина, три человека ранены. - ГПУ), и Эль-Пасо, Техас (при стрельбе в магазине 3 августа террорист убил 22 человека и ранил 24. - ГПУ), говорили, что на них повлиял теракт в Крайстчерче. Связь между "Азовом" и терактами в Америке очевидна", - говорится в обращении.

В полку "Азов" говорят, что обращение является информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность: "Мы - официальная структура Национальной гвардии, которая подчиняется Министерству внутренних дел и Генеральному штабу. Приравнивая "Азов" к террористам, поставили в один ряд с террористами все остальные украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте. Никаких доказательств причастности "Азова" к терактам в Новой Зеландии никогда не было. Это ложь и клевета".

- Это не об "Азове", а об Украине. Если полк признают террористической организацией, последствия повлияют на всю страну, - говорит экс-посол Украины в США 49-летний Валерий Чалый в эфире канала "Прямой". - Катастрофически неправильно, что нет реакции власти. Три-четыре раза мы уже отражали такие атаки. Они идут не от конгрессменов, а заносятся с других дверей. Мы знаем этих людей - они из России. Я как посол ходил к каждому из подписантов таких писем и объяснял им все. Сейчас надо быстро реагировать. Работать с Госдепом, когда туда дойдет это письмо. Чтобы дальше не было движения. Аргументы у нас есть. Доводы против "Азова" неубедительны.

- Украинский вопрос стал частью внутренней политики США. По неопытности нашей власти это играет против Украины, - говорит политолог Сергей Таран, 49 лет.

- Теперь каждая украинская структура или организация является средством заработать политические очки на внутренней арене для американских политиков. До выборов президента США 3 ноября 2020-го осталось немного времени. Демократы и республиканцы делают все для сплочения своего избирателя. Используют Украину. "Азов" попал в политическую мясорубку американских выборов. Трудно предсказать, какое решение примет по нему Вашингтон. Это зависит от многих факторов. Например, от работы нашего МИД, политической обстановки в самой Америке.