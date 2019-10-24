В Америке предлагают признать украинский полк "Азов" террористической организацией

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Просмотров: 585
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 4482
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
2 Просмотров: 720
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 5526
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 39807
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1125
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3285
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2331
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3294
Фото
Все фото
6
3
2
3
2
Кто работает в команде президента
Кто работает в команде президента
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
2 Просмотров: 720
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5355
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7506
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1836
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1035
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 октября 2019
Просмотров: 288
Міміка й жести
Уранці, коли їдеш з Лівого берега, у вагонах метро на Сирецькій лінії дуже тісно. Люди утрамбовані, як оселедці. Не поворушиш ні рукою, ні ногою. І ...
пятница, 25 октября 2019 07:30

В Америке предлагают признать украинский полк "Азов" террористической организацией

  Комментировать
 

40 членов американской Палаты представителей подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео с требованием внести полк "Азов" в список иностранных террористических организаций. Такие же требования касаются еще двух праворадикальных организаций в Европе.

Все депутаты, подписавшие обращение, - из Демократической партии. Отмечают связи "Азова" и террориста, устроившего стрельбу в мечети и Исламском центре новозеландского города Крайстчерч в марте этого года. Тогда 49 человек погибли, 40 - ранены.

К иностранным террористическим организациям США относят "Исламское государство", "Аль-Каиду", ХАМАС, "Хезболлу". В Европе - "Ирландскую республиканскую армию" и ЭТА, которая выступает за независимость Страны Басков, исторического региона во Франции и Испании.

"Стрелец вспоминал, что тренировался с батальоном "Азов" в Украине. Носил символ, связанный с ними. Оба нападающих в городах Повей, Калифорния (27 апреля этого года мужчина открыл огонь в синагоге. Погибла женщина, три человека ранены. - ГПУ), и Эль-Пасо, Техас (при стрельбе в магазине 3 августа террорист убил 22 человека и ранил 24. - ГПУ), говорили, что на них повлиял теракт в Крайстчерче. Связь между "Азовом" и терактами в Америке очевидна", - говорится в обращении.

В полку "Азов" говорят, что обращение является информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность: "Мы - официальная структура Национальной гвардии, которая подчиняется Министерству внутренних дел и Генеральному штабу. Приравнивая "Азов" к террористам, поставили в один ряд с террористами все остальные украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте. Никаких доказательств причастности "Азова" к терактам в Новой Зеландии никогда не было. Это ложь и клевета".

- Это не об "Азове", а об Украине. Если полк признают террористической организацией, последствия повлияют на всю страну, - говорит экс-посол Украины в США 49-летний Валерий Чалый в эфире канала "Прямой". - Катастрофически неправильно, что нет реакции власти. Три-четыре раза мы уже отражали такие атаки. Они идут не от конгрессменов, а заносятся с других дверей. Мы знаем этих людей - они из России. Я как посол ходил к каждому из подписантов таких писем и объяснял им все. Сейчас надо быстро реагировать. Работать с Госдепом, когда туда дойдет это письмо. Чтобы дальше не было движения. Аргументы у нас есть. Доводы против "Азова" неубедительны.

- Украинский вопрос стал частью внутренней политики США. По неопытности нашей власти это играет против Украины, - говорит политолог Сергей Таран, 49 лет.

- Теперь каждая украинская структура или организация является средством заработать политические очки на внутренней арене для американских политиков. До выборов президента США 3 ноября 2020-го осталось немного времени. Демократы и республиканцы делают все для сплочения своего избирателя. Используют Украину. "Азов" попал в политическую мясорубку американских выборов. Трудно предсказать, какое решение примет по нему Вашингтон. Это зависит от многих факторов. Например, от работы нашего МИД, политической обстановки в самой Америке.

Автор: Ангелина КОВАНДА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Америке предлагают признать украинский полк "Азов" террористической организацией». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
3
 Просмотров: 65159
Бросила церковь ради порно: самые &quot;горячие&quot; фото экс-мормонки
Бросила церковь ради порно: самые "горячие" фото экс-мормонки
13
 Просмотров: 56174
15-летняя школьница изнасиловала бутылкой двух семиклассниц
15-летняя школьница изнасиловала бутылкой двух семиклассниц Просмотров: 38793
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники &quot;Танцев со звездами&quot; выглядели в детстве
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники "Танцев со звездами" выглядели в детстве
12
 Просмотров: 34996
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
 8 Просмотров: 23454
Комментарии
490 районов Украины заменят округами
490 районов Украины заменят округами
Российская церковь объявила санкции против греков
Российская церковь объявила санкции против греков Просмотров: 9
Поиск компромисса с Россией — признание нашего поражения
Поиск компромисса с Россией — признание нашего поражения Просмотров: 198
Он ищет коня, а конь — его
Он ищет коня, а конь — его Просмотров: 54
"Хор Веревки поддался на провокацию "Квартала 95"
"Хор Веревки поддался на провокацию "Квартала 95" Просмотров: 27
Больше всего комментируют
8
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
6
Сивохо о "формуле Штайнмайера": Не вижу ничего страшного
6
Арамахия прошел полиграф: результаты
4
"Майдан вышел на протест, чтобы таких, как вы, не было на нашей земле" - семьи героев Небесной сотни ответили Портнову
3
Еще один "кварталовец" стал советником в СНБО
Голосов: 241
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua