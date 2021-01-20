Украиноязычного Харькова нам не видать

С 16 января работники сферы обслуживания должны предоставлять услуги на украинском. Вступила в силу статья 30 Закона о языке.

Начитался в социальных сетях историй граждан, как они перешли на украинский. Кто еще в 1990-х, кто — в 2008 году, а больше всего - после 2014-го. Украинский язык как ответ на войну с Российской Федерацией — это хорошо. Но если бы не было войны, а то получается, других побуждений нет? Из доброй сотни историй о переходе на украинский не было ни одной, где человек сказал бы: потому что требовало окружение, дразнили "русским", уволили бы с работы.

По сути само существование Украины, статус государственного языка и даже реальная многомиллионная армия украинофонов такие беззубые, что не способны были интегрировать иноязычных граждан.

А вот война, сильные эмоции, обиды — да, это инструменты. С таким их набором украиноязычного Днепра или Харькова нам не видать еще лет 100. Уже и России не будет, а наши дальше по-тамошнему будут болтать. Пока опять кто-то сильно не обидит. До печенок.