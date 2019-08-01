Украинцы не видят смысла учиться новому

70% украинцев довольны своими знаниями, опытом и умениями. Недовольны - 7%. Уровень материальной обеспеченности вполне устраивает 22% граждан. Не устраивает - 57%. Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии.

Знания и навыки - важнейший ресурс. Благодаря онлайн-курсам и цифровым книжным изданиям доступ к самому лучшему образованию есть у каждого. Но большинство людей настолько довольны своим уровнем знаний, что не видят смысла учиться новому.

Успех и реализация в значительной степени зависят от того, в каком возрасте человек прекратил учиться и расти. Кто-то забил на это после школы. Кто-то продержался до 30 лет. А кто-то и в 80 учится.

Вчера элиты предлагали выделять по уровню образования. Завтра лучшим признаком элиты может стать решимость адаптироваться к изменениям окружающего мира. Надо учиться новому, независимо от того, насколько высокий уровень образования имеешь.