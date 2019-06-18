"Украина может стать разменной монетой в игре Путина и Трампа"

- Единственный путь к миру - это дипломатическое и санкционное давление. Поэтому я прошу его сохранить. Надеюсь, что нынешнее председательство Франции в "Большой семерке" будет способствовать этому, — говорит президент Украины 41-летний Владимир Зеленский на встрече с главой Франции Эммануэлем Макроном 17 июня в Париже. Переговоры продолжались 2 часа. — на час больше запланированного.

— Мы не готовы на диалог с сепаратистами. Готовы работать в Минском формате, — говорит Зеленский. — Прекращение огня, освобождение пленных. Завершение войны и возвращение аннексированных украинских территорий — это моя главная задача. Но я понимаю, что нельзя установить мир военным путем. Мы договорились о важности обновления сотрудничества в рамках нормандского формата (переговоры по урегулированию на Донбассе с участием Германии, Франции, России, Украины. Начались 6 июня 2014-го. Последняя встреча состоялась 11 июня прошлого года. — ГПУ). Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров.

Также Зеленский заявил, что Россия должна выполнить решение Международного трибунала и вернуть 24 пленных моряка.

— Обещания должны выполнять обе стороны, — говорит Эммануэль Макрон, 41 год. — Первые предпосылки, которые могут задать динамику процессу — это освобождение военнопленных и прекращения огня.

Президенты не пришли к согласию о возможности возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

— Франция устала от войны с Кремлем. Ищет варианты, чтобы ослабить санкции против РФ, вернуть ее в ПАСЕ, — говорит политолог 41-летний Виктор Таран.

— Макрон пытался навязать Украине, чтобы вышла на переговоры с сепаратистами. Украинский президент показал, что политика, которую проводила предыдущая власть, неизменна. Альтернативы ей не существует.

18 июня президент едет с визитом и в Берлин. Там для нас ситуация намного хуже. Германия имеет прямой интерес — достроить Северный поток-2 (газопровод из РФ в Европу в обход Украины. — ГПУ). Из-за желания вести бизнес с Россией будут давить на Зеленского.

Важной станет встреча Путина и Трампа в конце июня. То, о чем они договорятся, потом вместе будут навязывать Зеленскому. Украина может стать разменной монетой в их геополитической игре.