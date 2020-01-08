Украина и Россия заключили газовое соглашение на пять лет

 
Ексклюзивы
1/5
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 4095
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 5787
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1386
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 1017
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 48582
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7398
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 1962
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27441
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2700
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2295
Фото
Все фото
6
3
2
3
2
Кто работает в команде президента
Кто работает в команде президента
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1755
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2700
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3663
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 855
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1566
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 180
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
пятница, 10 января 2020 07:45

Украина и Россия заключили газовое соглашение на пять лет

  Комментировать

Киев и Москва договорились о продлении транзита российского газа в Европу через Украину с 1 января 2020 года. Глава российского Газпрома Алексей Миллер и исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко 30 декабря подписали документы.

Действие предыдущего договора от 2009-го закончилась 31 декабря. Окончательное согласование контракта длилось почти четверо суток подряд. Украинская сторона подписала соглашение днем 30 декабря в Вене. Русская — вечером того же дня в Санкт-Петербурге. Москва согласилась на транзит газа через Украину в течение пяти лет с возможным продлением контракта еще на 10. В этом году объем транзита составит 65 млрд куб. м, следующие четыре года — по 40 млрд куб. об.

Нафтогаз простил российской стороне штраф на $7,4 млрд, который на Газпром наложил Антимонопольный комитет Украины. Также Киев отказался от исков в международные суды на $ 12 млрд, которые находятся на рассмотрении. В свою очередь, Газпром оплатил Нафтогазу $2,9 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража за недопоставленный газ для транзита.

"По решению нашего Антимонопольного комитета с Газпрома в Украине взыскали все, что можно было. Забрали активы на десятки миллионов долларов, — написал в фейсбуке исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, 43 года. — Хотелось бы, чтобы объемы транзита и наши доходы от него не уменьшались. Но посмотрим правде в глаза. Объемы, которые шли через Украину в Румынию и затем на юг Европы, теперь будут идти через "Турецкий поток"( президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин 8 января в Стамбуле открыли первую очередь газопровода из РФ. — ГПУ). Речь идет о 30 миллиардах кубометров. Строительство "Северного потока-2" (из России в Германию в обход Украины. — ГПУ) приостановлено. Но никто не гарантирует, что его не достроят. Более того, Россия может обходиться без украинского транзита и без "Северного потока-2". Хоть и себе в убыток. Поэтому базовым вариантом, с которым следует сравнивать, является полное прекращение транзита — нулевые объемы".

— Транзитный контракт — это компромисс. Киев не понес существенных потерь, но и не получит большой выгоды, — считает эксперт Украинского института будущего энергетики Андриан Прокип, 34 года. — Худший сценарий не оправдался. Боялись, что вообще не будет контракта. Имеем неплохой результат.

Украинскую переговорную позицию усилили санкции, введенные США против подрядчиков, которые строят "Северный поток-2". Спрос на нашу газотранспортную систему со стороны россиян вырос. Не смогли достроить газопровод в обход Украины. Рано или поздно это произойдет. Новый контракт дает нам гарантию использования газотранспортной системы еще на пять лет. В это время полученные доходы от транзита сможем использовать, чтобы модернизировать систему, инвестировать в собственную газодобычу.

Текст контракта не обнародовали. В нем должны быть четкие механизмы наказания, если Газпром захочет заблаговременно прекратить его действие или не будет выполнять условия.

Нафтогаз отказался от штрафов и выплат, кроме 2,9 миллиарда по решению Стокгольмского арбитража. Имели еще иски на 12. Однако эта сумма — максимальная оценка ущерба Нафтогаза на случай, если прекратится транзит. Сейчас, когда новый контракт подписан, мы не смогли бы добиться такой компенсации. Штраф на более 7 миллиардов долларов наложил на россиян наш Антимонопольный комитет. Это решение, принятое внутри государства. В Украине нет имущества Газпрома на такую сумму. Чтобы задействовать иностранные механизмы взыскания, надо доказать постановление Антимонопольного комитета в международном суде. И даже в этом случае нет гарантий, что Москва заплатит.

Украина не отказывается от покупки газа из Европы. Но нет и запрета для частных компаний на покупку топлива в РФ. Главное, чтобы доля импорта оттуда была не критична - не превышать 20 процентов. По решению Стокгольмского арбитража, цена российского газа для Украины должна быть не больше, чем у европейского посредника. Уменьшается риск спекуляции со стороны Газпрома.

Автор: Ангелина КОВАНДА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина и Россия заключили газовое соглашение на пять лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
января

Погибли 26 человек во время аварии трамвая

Самое читаемое
Модель борется с пожарами в Австралии, продавая ню-фото
Модель борется с пожарами в Австралии, продавая ню-фото
21
 Просмотров: 40745
Расстреляли украинского дипломата
Расстреляли украинского дипломата
 1 Просмотров: 26325
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
29
 Просмотров: 20009
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek 2 Просмотров: 11799
Мать двоих детей умерла на снегу обнаженной – в полиции рассказали о &quot;женщине с татуировками&quot;
Мать двоих детей умерла на снегу обнаженной – в полиции рассказали о "женщине с татуировками"
 Просмотров: 8928
Комментарии
Заставить большинство украинцев хотеть обратно в Советский Союз — невозможно
Заставить большинство украинцев хотеть обратно в Советский Союз — невозможно
Офис президента Украины солгал
Офис президента Украины солгал Просмотров: 387
Пристайко хочет выборы на Донбассе осенью
Пристайко хочет выборы на Донбассе осенью Просмотров: 9
"Национальная идея" Зеленского лишена смысла
"Национальная идея" Зеленского лишена смысла Просмотров: 18
Украине выгодно перемирие между США и Ираном
Украине выгодно перемирие между США и Ираном Просмотров: 45
Больше всего комментируют
13
Катастрофа украинского Boeing 737: расшифровка самописцев будет проходить в Иране
4
Сивохо с российской церковью сделал марафон на телеканале кума Путина
3
В Киеве подростки забили до смерти прохожего
3
У Трампа предположили, почему Иран не целил в районы с американцами – CNN
2
Зеленский обратился к украинцам
Голосов: 1322
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua