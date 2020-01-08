Украина и Россия заключили газовое соглашение на пять лет

Киев и Москва договорились о продлении транзита российского газа в Европу через Украину с 1 января 2020 года. Глава российского Газпрома Алексей Миллер и исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко 30 декабря подписали документы.

Действие предыдущего договора от 2009-го закончилась 31 декабря. Окончательное согласование контракта длилось почти четверо суток подряд. Украинская сторона подписала соглашение днем 30 декабря в Вене. Русская — вечером того же дня в Санкт-Петербурге. Москва согласилась на транзит газа через Украину в течение пяти лет с возможным продлением контракта еще на 10. В этом году объем транзита составит 65 млрд куб. м, следующие четыре года — по 40 млрд куб. об.

Нафтогаз простил российской стороне штраф на $7,4 млрд, который на Газпром наложил Антимонопольный комитет Украины. Также Киев отказался от исков в международные суды на $ 12 млрд, которые находятся на рассмотрении. В свою очередь, Газпром оплатил Нафтогазу $2,9 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража за недопоставленный газ для транзита.

"По решению нашего Антимонопольного комитета с Газпрома в Украине взыскали все, что можно было. Забрали активы на десятки миллионов долларов, — написал в фейсбуке исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, 43 года. — Хотелось бы, чтобы объемы транзита и наши доходы от него не уменьшались. Но посмотрим правде в глаза. Объемы, которые шли через Украину в Румынию и затем на юг Европы, теперь будут идти через "Турецкий поток"( президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин 8 января в Стамбуле открыли первую очередь газопровода из РФ. — ГПУ). Речь идет о 30 миллиардах кубометров. Строительство "Северного потока-2" (из России в Германию в обход Украины. — ГПУ) приостановлено. Но никто не гарантирует, что его не достроят. Более того, Россия может обходиться без украинского транзита и без "Северного потока-2". Хоть и себе в убыток. Поэтому базовым вариантом, с которым следует сравнивать, является полное прекращение транзита — нулевые объемы".

— Транзитный контракт — это компромисс. Киев не понес существенных потерь, но и не получит большой выгоды, — считает эксперт Украинского института будущего энергетики Андриан Прокип, 34 года. — Худший сценарий не оправдался. Боялись, что вообще не будет контракта. Имеем неплохой результат.

Украинскую переговорную позицию усилили санкции, введенные США против подрядчиков, которые строят "Северный поток-2". Спрос на нашу газотранспортную систему со стороны россиян вырос. Не смогли достроить газопровод в обход Украины. Рано или поздно это произойдет. Новый контракт дает нам гарантию использования газотранспортной системы еще на пять лет. В это время полученные доходы от транзита сможем использовать, чтобы модернизировать систему, инвестировать в собственную газодобычу.

Текст контракта не обнародовали. В нем должны быть четкие механизмы наказания, если Газпром захочет заблаговременно прекратить его действие или не будет выполнять условия.

Нафтогаз отказался от штрафов и выплат, кроме 2,9 миллиарда по решению Стокгольмского арбитража. Имели еще иски на 12. Однако эта сумма — максимальная оценка ущерба Нафтогаза на случай, если прекратится транзит. Сейчас, когда новый контракт подписан, мы не смогли бы добиться такой компенсации. Штраф на более 7 миллиардов долларов наложил на россиян наш Антимонопольный комитет. Это решение, принятое внутри государства. В Украине нет имущества Газпрома на такую сумму. Чтобы задействовать иностранные механизмы взыскания, надо доказать постановление Антимонопольного комитета в международном суде. И даже в этом случае нет гарантий, что Москва заплатит.

Украина не отказывается от покупки газа из Европы. Но нет и запрета для частных компаний на покупку топлива в РФ. Главное, чтобы доля импорта оттуда была не критична - не превышать 20 процентов. По решению Стокгольмского арбитража, цена российского газа для Украины должна быть не больше, чем у европейского посредника. Уменьшается риск спекуляции со стороны Газпрома.