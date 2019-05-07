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среда, 08 мая 2019 07:05

Украина и Беларусь совместно давят на Россию

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23 апреля Беларусь остановила экспорт бензина и дизельного топлива в Украину, страны Балтии и Польшу за низкое качество российской нефти. Количество хлоридов в ней в 15 раз превышало норму.

Компания "Укртранснафта", которая отвечает за украинский участок трубопровода "Дружба" из России в страны Центральной и Западной Европы, 25 апреля тоже остановила транзит нефти. Через Украину сырье должно было поступить в Чехию, Словакию и Венгрию. В Украине отказались ее принимать.

В трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши накопилось около 5 млн тонн "грязной" нефти. В РФ в загрязнении обвиняют частную компанию-добытчика "Самаратранснефть-терминал". Федеральная служба безопасности начала следствие.

Представители операторов нефтепровода "Дружба" и европейские получатели на встрече в Будапеште 30 апреля договорились освободить одну нитку трубопровода и возобновить транзит через Беларусь и Украину. Для этого нужно было "вытеснить" 400 тыс. тонн некачественного продукта. 2 мая чистая нефть поступила по нефтепроводу "Дружба" на границе Беларуси.

— Украина решила поддержать Беларусь в попытках давить на Россию, перекрыла украинскую часть нефтепровода "Дружба". Это создает проблемы для РФ, — говорит экономический эксперт Алексей Кущ, 44 года.

- В условиях новых российских санкций для нас это отличный шанс нанести ответный удар (с 1 июня РФ прекращает поставки нефти и нефтепродуктов в Украину. — ГПУ).

Москва ранее начала агрессивную энергетическую политику в отношении Минска и Киева. Сначала Беларусь покупала у России нефть по внутренней цене Таможенного союза, без налогов. Сейчас РФ изменила правила. Минск из-за этого потерял около $ 400 млн.

Перекрыв нефтепровод "Дружба", белорусы хотят надавить на Москву и попытаться отстоять свои экономические интересы. Проблема с некачественной российской нефтью возникала и раньше. Но ее решали, не вынося на всеобщее обозрение. Минск решил воспользоваться ситуацией для блокировки нефтепровода.

Российская экономика зависит от продажи энергоресурсов. Пострадает ее имидж государства-экспортера. Страны — клиенты РФ могут уменьшить импорт из России. Со временем россияне рискуют потерять часть экономического потенциала, который дает продажу энергоресурсов на мировом рынке.

Нефть в мире дорожает. Даже если бы скандала не было, цена нефтепродуктов в Украине за несколько недель подскочила бы. Если с июня РФ прекратит поставки в Украину, а Беларусь не сможет наладить ее в полной мере после остановки "Дружбы", возникнет дефицит. Дизельное топливо может подорожать на 10-20 процентов.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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