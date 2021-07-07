Украина гарантирует права крымским татарам

Верховная Рада 1 июля приняла закон о коренных народах Украины. Документ поддержали 325 депутатов. Проголосовали все парламентские фракции и группы, за исключением "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Коренной народ - это этническое меньшинство, сформировавшееся на территории Украины. Является носителем самобытного языка и культуры и не имеет собственного государства за пределами страны. Закон признает коренными народами крымских татар, караимов и крымчаков. Гарантирует им право на развитие традиций, создание образовательных учреждений и изучение языков. Защищает от геноцида. Способствует представительству в органах власти.

Наиболее многочисленный коренной народ - крымские татары. На территории Украины живут почти 300 тыс. человек. Караимов - 1200. Крымчаков - 400. Все три коренных народа преимущественно проживают на территории Крыма. Полуостров является для них исторической родиной.

- Отношение Украины к проблемам коренных народов изменилось в 2014 году после аннексии Крыма. Государство начало защищать не только свою территориальную целостность, но и право крымских народов на самоопределение, - говорит публицист Виталий Портников, 54 года.

- К проблемам каждого коренного народа надо подходить отдельно. Государство должно разработать комплекс политических и культурных мероприятий, чтобы помочь крымско-татарскому народу сохранить идентичность. Мог бы помочь диалог с Турцией, которая является колыбелью культуры части этого народа, переселилась туда после завоевания Крыма Российской империей в 1783 году. Относительно крымчаков актуален серьезный диалог с Израилем. Это одна из групп еврейского народа, которая практически исчезла. В Израиле прилагают усилия, чтобы сохранить память об их наследии. Литва проявляет внимание к караимам. Пытается сохранить их идентичность. Представители народа живут в окрестностях литовского города Тракай.

- До 2014 года Крым был заповедником просоветских настроений. На коренные народы обращали внимание только во время всеукраинских выборов, - говорит публицист 37-летний Павел Казарин. - В Главное управление Службы безопасности Украины в Крыму никогда не брали крымских татар. Считали их нелояльными. Во время военных учений имитировали вторжение на полуостров третьей страны. Черноморский флот был союзником, а крымские татары - незаконными вооруженными формированиями, которые надо обезвредить. Поэтому принятие закона о коренных народах - исправление ошибки, которую допустила Украины.

Без закона было бы трудно добиться даже разговора о создании Крымскотатарской национально-территориальной автономии на оккупированном полуострове. Следующим шагом должна быть легализация органов самоуправления крымских татар - парламента Курултая и правительства Меджлиса. Затем внесение изменений в раздел 10 Конституции, отвечающей за Автономную Республику Крым.