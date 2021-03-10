"Украина - единственная в Европе, где судьи прячутся за спины полиции. В других странах уважение к ним такое что без проблем идут сами, куда нужно. И им аплодируют", - говорит председатель Центра противодействия коррупции 36-летний Виталий Шабунин на акции протеста у столичного "Президент отеля" 9 марта. Там до 11 марта длился ХVIII съезд судей Украины. Зарегистрировались 278 делегатов. Вход окружила полиция. Для судей создала коридор. Несколько активистов кричали: "Позор!"

На обсуждение вынесли избрание четырех членов Высшего совета правосудия, Совета судей Украины и назначение одного судьи Конституционного Суда. Активисты призвали не проводить собрание до изменения правил отбора членов ВСП и КС.

Центр противодействия коррупции проанализировал всех кандидатов в КС от Всеукраинского съезда судей: "Ни один не соответствует критериям добропорядочности. Прикрывали бизнес-окружение Януковича, отмазывали пьяных водителей, не указывали свои доходы в декларациях".

- При нормальном Высшем совете правосудия не было бы проблем с Окружным административным судом Киева (в июле прошлого года председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям этого учреждения, председателю Государственной судебной администрации Украины сообщили о подозрении в создании преступной организации и захвате власти. - ГПУ), арестов активиста Сергея Стерненко и ветерана Андрея Антоненко, - говорит Шабунин. - Два президента и два состава Верховной Рады это не изменили. Даже если примут слабый законопроект Зеленского, это уже сделает ВСП немного лучше. Именно поэтому спешат избрать членов совета до голосованию за него.

5 марта послы стран "Большой семерки" призвали отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционный суд до установления прозрачного отбора. Это рекомендовал и Евросоюз.

"Причина ада в украинских судах - два сверхмощных органа - Высший совет правосудия и Конституционный суд, - пишет в фейсбуке 33-летний Михаил Жернаков, координатор Общественного совета добропорядочности.

- ВСП отбирает, назначает и освобождает судей. Он должен наказывать их, если пустятся во все тяжкие. Но вместо этого на должностях остаются Павел Вовк и Сергей Вовк (судью Печерского райсуда Киева подозревали в принятии заведомо неправосудного решения, которым забрал у гражданки автомобиль и квартиру. В январе его оправдали. - ГПУ). До сих пор работает коммунист и коррупционер Виктор Попревич, который посадил активиста Сергея Стерненко. В ВСП сидят такие же.

КС должен защищать нас от произвола власти. Может признать неконституционным любой закон, указ или постановление. На практике же защищает олигархов и коррупционеров. Подыгрывает внешним врагам. Например, осенью отменил электронное декларирование и чуть не подорвал отношения Украины с Западом.

Членов ВСП избирают на четыре года. Судью КС на девять. Их мафия делает это специально сейчас. Чтобы успеть до принятия законов, установят новую процедуру отбора. Стремится не дать ничего изменить в судебной власти еще годы".

- Политическая ответственность за претворение в жизнь судебной реформы на президенте, - говорит политолог Олег Саакян, 25 лет. - С ним связаны надежды общества на справедливость. С такими обещаниями он шел на выборы. Или изменит судебную систему, или она съест его политическое будущее.

С точки зрения принятия решений - ответственный парламент. То есть президентское монобольшинство. Двигателем реформы может быть общество. Но его потенциала недостаточно. Движущей силой являются наши международные партнеры.

Невозможность добиться справедливого решения в суде создает социальное напряжение. Будут возникать самосуды и беспорядок. Реформы можно откатить, освобожденных вернуть на должности, решения отменить, бизнес забрать. Такое государство неэффективно.

10 марта съезд судей несмотря на протесты выбрал трех членов ВСП из четырех. Виталий Салихов, Сергей Болотин, Валерий Суховий принесли присягу.