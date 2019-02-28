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пятница, 01 марта 2019 07:35

Украина должна прекратить действие свободной экономической зоны с Крымом

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— Мы не видим большого внимания официального Киева к Крыму. Полуостров под тотальным информационным, политическим и военным контролем России. Его возвращение — это игра в долгую, — говорит журналист Павел КАЗАРИН, 35 лет.

Пять лет тому назад, 27 февраля 2014-го, российский спецназ занял здания органов власти Автономной Республики Крым. Так началась аннексия. Потом был незаконный "референдум". Завершилось все 18 марта подписанием "договора" о вхождении республики в состав РФ.

— Украина не делает всего возможного для возвращения полуострова, — продолжает Павел Казарин. — Например, позарез нужно навести порядок в миграционной службе. Она "кошмарит" крымчан, которые приезжают на материк за актами гражданского состояния — свидетельство о браке, смерти, рождении детей или банально вклеить фотографии в паспорта. Пророссийские жители полуострова не будут заниматься таким. Поэтому создание дополнительных преград для проукраинских людей — вредительство. Киев мог бы навести порядок на административной границе с полуостровом. Пункты пропуска не обустроены даже нормальными туалетами. Эти имиджевые пробелы бьют по репутации украинского государства.

Также должны прекратить действие закона 2014 года о свободной экономической зоне с Крымом. Он легализует работу крупного украинского бизнеса на полуострове. Позволяет Зарабатывать там и платить налоги в русскую, а не украинскую казну.

Стоит расширить квоты для поступления выпускников крымских школ в украинские высшие учебные заведения. Эта молодежь родилась в независимом государстве, для нее столицей всегда был Киев, а не Москва. Она не голосовала на "референдумах" и не ходила на митинги в 2014-ом. Потеря этого поколения будет большим поражением Украины.

Почему Киев не внедряет эти изменения?

— Переселенцев из Крыма всего около ста тысяч. Политики не воспринимают их за важный электоральный ресурс. Уверены, что могут без существенных проблем обходить тему полуострова стороной. Но на самом деле это тест на политическую ответственность и гражданскую позицию.

Существует мнение, что сможем вернуть Крым только, когда Россия развалится.

— Ее политическое руководство будет держаться за полуостров до последнего. Распад СССР был единственным вариантом для стран Балтии получить независимость. Иллюзия, что дипломатическим путем можно вернуть Крым. РФ не готова включаться в переговоры по полуострову. Восстановление территориальной целостности — это игра в долгую. Возможно, на десятилетия. Она сосредоточена вокруг максимального санкционного истощение соперника, дипломатических войн за непризнание аннексии миром. Быстрых и легких решений не будет. Возвращение Крыма, как бисер в ожерелье - вплетено во многие факторы. Украина должна не проиграть войну России. Для этого надо проводить реформы, формировать дееспособную армию и конкурентную экономику. В то же время надо всеми силами ослаблять РФ, чтобы защититься от проказы.

По оценкам самих россиян, в стране снизился уровень жизни. Отток капитала из РФ составил $318 млрд. Достаточную ли цену платит Кремль?

— Реакция мира на аннексию была вегетарианской. Слабее, чем должна быть. Кремль сегодня действительно платит за свою политику последних лет. Но суммарно за все преступления. Основные санкции против российской экономики ввели за действия на Донбассе. Так что снижение уровня жизни россиян — это больше плата за Иловайск, сбитый боинг и Дебальцево.

Какое сейчас отношение к Украине в Крыму?

— Трудно выяснить. Международные и украинские социологические службы там не работают, а русским нельзя доверять. В течение пяти лет Крым находится под постоянным информационным давлением России. Пропаганда перетягивает на свою сторону колеблющихся.

На полуострове запрещены украинские информационные ресурсы. Люди обходят блокировку через специальные программы и в статистике выглядят как пользователи из Германии или Бангладеш. На страницу издания "Крым.Реалии" (проект украинской службы Радио Свобода. — ГПУ) заходят все больше таких. Итак, крымчане заинтересованы в информации из Украины.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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Дата
01
марта

Предсказания ученого будут сбыватся еще пять лет

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