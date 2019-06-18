6 июня на сайте Национального антикоррупционного бюро появились официальные результаты интернет-голосования за новый состав Совета общественного контроля при НАБУ. 28 тыс. украинцев избрали 15 членов из 44 претендентов.

В пятый состав совета вошли представители семи общественных объединений: "Ветеранское братство", "Движение ветеранов Украины", "Общественный люстрационный комитет", "Демократический топор"," Ксенос", "Сороритас", "Астартес".

Совет контролирует деятельность бюро. Участвует в конкурсах на должности и дисциплинарных комиссиях.

— Прошлый состав проявился эффективно. Большинство членов были антикоррупционными общественными активистами, не связанными с политикой, — говорит исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, 31 год.

— Относительно нового состава возникают опасения. Большинство-члены парии "Демократический топор". В мае они создали фиктивные общественные организации "Астартес", "Ксенос", "Сороритас", от которых подавались якобы незангажированные активисты: на самом деле все члены одной политсилы. Это угрожает независимости бюро.

— Предыдущие составы Совета общественного контроля качественно отслеживали набор персонала НАБУ. Но всегда выступали как адвокаты бюро. Защищали его перед обществом, даже если что-то было не так, — говорит представитель "Демтопора" Анатолий Мазур, 36 лет.

- В прошлом году в Совете были три наших представителя. Чтобы провести больше порядочных людей, мы в этом году делали дополнительные общественные организации. От нашей партии пошли семь человек. Другие - от ветеранского сообщества.

НАБУ контролировало электронное голосование. Сделало вывод, что все было объективно. Сфальсифицировать результаты невозможно. Для этого пришлось бы покупать не только тысячи новых сим-карт, а еще и новые телефоны для голосования.

— Стоит изменить формат отбора. Например, ограничить количество представителей одной организации, — говорит политолог Владимир Фесенко, 60 лет.

— Когда одна сила контролирует весь орган, он представляет не общество. А только прослойку тех, кто поддерживает конкретную партию. Это искажает функции советов контроля общественности.