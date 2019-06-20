Если бы внеочередные парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, в Верховную Раду попали бы пять партий. Таковы данные исследования американской социологической компании "Эдисон ресьорч".

Среди тех, кто пойдет на выборы и определился, почти 46% отдали бы голос за партию "Слуга народа". 10,5% - за "Опозиційну платформу — За життя". На процент меньше имеет "Голос". "Европейская солидарность" набрала бы 7,5%, "Батьківщина" - 5%. Имеют шансы попасть в следующий парламент "Сила и честь" и Радикальная партия Олега Ляшко. У них почти 5%. Показатели остальных партий ниже.

Эксперты предполагают, кто за последний месяц может нарастить симпатии избирателей, а кто - потерять. Главным фактором будет позиция партий относительно земли, ведь после этих выборов решится, будет ли разрешена ее продажа иностранцам.

- Большинство крестьян хотят прогнозируемой и предсказуемой политики относительно земли. Зеленский выступает за рынок земли. Ляшко его жесткий оппонент, потому что он против нерегулируемого дикого рынка, - говорит политолог Владимир Цыбулько.

Политолог Тарас Загородний считает, что козырь Ляшко - в умении и желании общаться с людьми.

- У Ляшко есть огромный личностный ресурс. Пожалуй, лучший в стране. Он не боится общаться с людьми, и может убеждать их. Потому что большинство политиков избегают этого, не хотят. У Ляшко достаточно энергии, чтобы быть активным всю избирательную кампанию и переманить к себе электорат Зеленского и Тимошенко, - говорит Загородний.

- Тимошенко всегда критиковала программу сотрудничества с МВФ. Потому что он требует повысить цену газа до рыночной цены, а это - приведет к очередному росту цен на жилищно-коммунальные услуги, - политический эксперт Марьян Ощановский называет еще одну причину, почему "Батьківщина" может терять поддержку избирателя. - Зеленский заявил, что сотрудничество с Фондом будет продолжено. Однако это не заставляет Юлию Владимировну отказаться от идеи вхождения в коалицию со "Слугой народа". Закономерно, что сторонники Тимошенко отворачиваются от нее, - отметил эксперт.

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.