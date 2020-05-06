Трудовым мигрантам ограничивают выезд за границу

— За период карантина в Украину вернулись 2 миллиона наших граждан, которые были на заработках. Это квалифицированная, обученная в Европе рабочая сила, — говорит премьер-министр 44-летний Денис Шмыгаль 22 апреля.

- Эти люди были бы полезны для нашей экономики. Их надо сохранить, — продолжает премьер-министр. — Мы говорим о создании рабочих мест. Будем кредитовать малый и средний бизнес на выгодных условиях. У нас фактически закрыта граница. Хотим попробовать оставить людей в Украине. Здесь тоже полно работы.

Словакия, Чехия, Польша, Германия, Финляндия больше всего ожидают гастарбайтеров, сообщила Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству.

29 апреля группа работников не смогла вылететь из Киева в Лондон, поскольку Госавиаслужба Украины в последний момент запретила рейс.

Финляндия согласовала прибытие для сезонных работ 1500 украинцев в этом году. Пока в страну выпустили почти 200 человек. Финские чиновники сообщили о намерении отказаться от украинских работников после заявлений Шмыгаля.

— Нам нужны быстрые решения — скоро начнется весенняя уборка урожая, — сказала секретарь министерства сельского хозяйства Яана Хусу-Каллио.

В прошлом году заробитчане перевели в Украину рекордные $15,8 млрд — это 10,5% внутреннего валового продукта страны. Эти средства были одним из ключевых факторов стабильности гривны, свидетельствуют данные Всемирного банка.

— Запрета на выезд сезонных работников нет, есть ограничения, — говорит вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции 50-летний Вадим Пристайко 1 мая. — Мы знаем, что предложить европейский уровень зарплат не можем. Ожидаем централизованное обращение правительств стран, заинтересованных в наших рабочих. Также гарантии официального трудоустройства не менее, чем на три месяца и предоставления им пакета социального страхования. В ближайшее время за границу выедут несколько тысяч сезонных работников.

— Заявления чиновников — противоположные. Складывается впечатление, что неофициальная позиция — как можно меньше выпускать людей за границу, — говорит философ Алексей Панич, 59 лет.

— Для этого максимально ухудшают логистику. Это феодализм — крепостничество. Как и требования властей к другим странам договариваться с ними о вывозе рабочих, как с собственниками. Конституция гарантирует гражданам право выезда за границу. Офис президента и правительство от начала каденции приняли уже не одно неконституционное решение. Вводить такие карантинные ограничения без чрезвычайки не имели права.

— Люди отправляются работать за границу, чтобы прокормить семьи, — говорит президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству 43-летний Василий Воскобойник. — Надеюсь, до конца мая страны Евросоюза откроют границы. Если и тогда правительство будет создавать преграды трудовым мигрантам — это приведет к беспорядкам. И станет больше желающих уехать из Украины навсегда. Найти себе новый дом, где будут уважать права граждан.