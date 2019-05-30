Треть призывников пытаются откосить от армии РФ

По дороге домой из Америки в самолете взял почитать газету "Известия". Дай, думаю, глотну дым Отечества для лучшей акклиматизации. Надышался.

Главный материал номера посвящен героическим усилиям Минобороны РФ в противостоянии призывникам-симулянтам и врачам-взяточникам. Ужесточились правила медицинского осмотра. Перечисляют диагнозы, по которым в последние годы пытались откосить от обязанности около 30% призывников: плоскостопие, сколиоз, миопия, диабет. Газете не приходит в голову поинтересоваться очевидным: почему бегство из рядов армии имеет характер эпидемии? Газета слилась в экстазе с государством и клокочет двуглавым орлом.

А в Арктике между тем заступили на патрулирование новейшие противолодочные самолеты. Событие на полстраницы. Теперь граница точно на замке, полярная мышь не проскочит. Кстати, давно хотел спросить: у нас война? А с кем? Напомните мне, когда и кто в последний раз хотел подплыть к нашим северным берегам незамеченным? Освежите память, поднимите веки - хочу посмотреть смету. Сколько мне, налогоплательщику, стоило это удовольствие? Сколько социальных программ пошло под нож ради очередной военной мощи?

Международные новости пока такие: в Украину возвращается хаос, а Великобритания так и не вышла из тупика.

"Нищета" этих несчастных стран, враждующих с великой Россией, выгодно оттеняет успех юбилейного саммита Евразийского экономического союза. Он положительно повлиял на сотрудничество с нашими надежными партнерами - Белоруссией и Казахстаном.

И зря я искал в огромном тексте под парадными фотографиями Владимира Путина и Александра Лукашенко хоть какие-то следы недавней схватки между этими монстрами. В конце апреля на саммите в Китае Лукашенко в разговоре с Путиным разгневался, швырнул стул, покинул мероприятие и досрочно вылетел в Минск - писали независимые белорусские сайты. Ведь если тот больший не съест другого, ему, наверное, придется ближе к новым выборам развязывать следующую войну.

Я не нашел об этом ни слова. О, этот дар поддерживать уровень оптимизма, не отвлекаясь на реальность.