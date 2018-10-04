"Тимошенко убеждала, что Медведчук будет хорошим коммуникатором между Украиной и Россией"

 
Ексклюзивы
1/5
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 4473
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
2 Просмотров: 1053
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 999
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1467
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1017
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1197
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 594
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 2124
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
3 Просмотров: 12483
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
4 Просмотров: 4878
Фото
Все фото
2
3
2
2
2
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Как найти добросовестного работника
Как найти добросовестного работника
&quot;93 процента слушателей центров профессионально-технического образования сразу после учебы находят работу&quot;
"93 процента слушателей центров профессионально-технического образования сразу после учебы находят работу"
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 342
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1242
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5184
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9594
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 октября 2018
Просмотров: 225
Проминувши Божки
Буває, не одразу вгадуєш, що з тобою робиться. От недавно ми з дочкою добиралися додому з Яготина — машиною. Я попросив шофера поїхати через ...
пятница, 05 октября 2018 05:05

"Тимошенко убеждала, что Медведчук будет хорошим коммуникатором между Украиной и Россией"

  Комментировать
 

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко просила бывшего президента Виктора Ющенко назначить Виктора Медведчука послом в России. Об этом рассказал Виктор Балога.

Он тогда работал главой секретариата Администрации президента. Во времена президентства Виктора Ющенко действительно имел встречу с Юлией Тимошенко и кумом президента РФ и главой пророссийского движения "Украинский выбор" Виктором Медведчуком. Тогда Тимошенко и просила назначить Медведчука послом Украины в России.

— У меня была встреча с господином Медведчуком и Тимошенко по поручению президента, — сказал Виктор Балога, 55 лет, в интервью изданию "Украинская правда". — На этой встрече также был господин Григорий Суркис. Тимошенко убеждала Балогу, что Медведчук будет хорошим коммуникатором между Украиной и Россией. Мол, это будет хорошая коммуникация для работы с нашим стратегическим партнером — Россией. Я могу согласиться, могу не согласиться, но с точки зрения назначения его на должность чрезвычайного посла после оранжевой революции, это никому в голове не укладывалось. Люди считали бы, что Ющенко сошел с ума. Поэтому такие вещи нельзя было делать ни в коем случае.

"Виктор Балога подтвердил слова Виктора Ющенко о том, что именно Тимошенко всячески лоббировала Медведчука на посла Украины в Мордоре, — отметил политолог 54-летний Владимир Цибулько, в "Фейсбуке". — Сладкую парочку не разлучила даже Качановская колония, где сидела Тимошенко. Впрочем, и так было понятно, что ей делают политическую биографию, а не наказывают за преступление".

Автор: Олег СТАРШУН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Тимошенко убеждала, что Медведчук будет хорошим коммуникатором между Украиной и Россией"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
28
 Просмотров: 105198
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
32
 Просмотров: 80147
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
8
 Просмотров: 51997
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
4
 Просмотров: 47881
&quot;Это какой-то ужас&quot; - Повалий загнобилы поклонники
"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники
5
 3 Просмотров: 31252
Комментарии
"Людей волнует состояние дорог и рейдерские захваты земельных участков"
"Людей волнует состояние дорог и рейдерские захваты земельных участков"
"Москва провоцирует конфликт Киева и Будапешта"
"Москва провоцирует конфликт Киева и Будапешта" Просмотров: 18
Трамп избегает публичных упоминаний об Украине
Трамп избегает публичных упоминаний об Украине Просмотров: 405
США пытаются отговорить Евросоюз от "Северного потока-2"
США пытаются отговорить Евросоюз от "Северного потока-2" Просмотров: 621
Инвесторы уходят из-за непрогнозируемости Нацбанка
Инвесторы уходят из-за непрогнозируемости Нацбанка Просмотров: 90
Больше всего комментируют
149
У Порошенко назвали мораторий на русскоязычный контент идиотским
17
"Украинцы бы не понимали русского, если бы не большевистская оккупация": Супрун о языковом законопроекте
15
Винник назвал Майдан искусственным
9
В школах отказываются изучать русский язык
4
У Кремля угрожают взорвать авто
Голосов: 162
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua