Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко просила бывшего президента Виктора Ющенко назначить Виктора Медведчука послом в России. Об этом рассказал Виктор Балога.

Он тогда работал главой секретариата Администрации президента. Во времена президентства Виктора Ющенко действительно имел встречу с Юлией Тимошенко и кумом президента РФ и главой пророссийского движения "Украинский выбор" Виктором Медведчуком. Тогда Тимошенко и просила назначить Медведчука послом Украины в России.

— У меня была встреча с господином Медведчуком и Тимошенко по поручению президента, — сказал Виктор Балога, 55 лет, в интервью изданию "Украинская правда". — На этой встрече также был господин Григорий Суркис. Тимошенко убеждала Балогу, что Медведчук будет хорошим коммуникатором между Украиной и Россией. Мол, это будет хорошая коммуникация для работы с нашим стратегическим партнером — Россией. Я могу согласиться, могу не согласиться, но с точки зрения назначения его на должность чрезвычайного посла после оранжевой революции, это никому в голове не укладывалось. Люди считали бы, что Ющенко сошел с ума. Поэтому такие вещи нельзя было делать ни в коем случае.

"Виктор Балога подтвердил слова Виктора Ющенко о том, что именно Тимошенко всячески лоббировала Медведчука на посла Украины в Мордоре, — отметил политолог 54-летний Владимир Цибулько, в "Фейсбуке". — Сладкую парочку не разлучила даже Качановская колония, где сидела Тимошенко. Впрочем, и так было понятно, что ей делают политическую биографию, а не наказывают за преступление".