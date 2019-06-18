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среда, 19 июня 2019 05:50

Тимошенко срочно нужны выборы

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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко советует президенту Украины Владимиру Зеленскому не отменять указ о роспуске парламента, даже если Конституционный суд признает его неконституционным.

Тимошенко точно знает, как превратить ошибки неопытного президента в политические преимущества для себя.

"Батькивщина" выступает за объединение с партиями "Слуга народа" и "Голос" на некоторых мажоритарных округах. Якобы чтобы совместно противостоять "коррупционным монстрам режима Порошенко". Но дело вовсе не в желании бороться с пережитками прошлого. В случае выдвижения единых кандидатов Тимошенко не грозит конкуренция с популярными партиями. И Святослав Вакарчук, и Владимир Зеленский будут обязаны агитировать за тех, кого лидер "Батькивщины" поведет в бой.

Если все удастся, ее партия получит поддержку, ничего не дав взамен. Единственное, что может помешать этому грандиозному замыслу - отмена досрочных выборов. К осени рейтинг "Слуги народа" может поистрепаться, а "Голос" нарастит популярность. Расклад сил изменится. Тимошенко срочно нужны выборы.

В совете Зеленскому узурпировать судебную ветвь власти есть своя логика. Если популярность президента упадет и вырастут протестные настроения, ему придется защищаться авторитарными методами. Дороги в правовое поле у него не будет. За этим последует новый Майдан, победа демократических сил. И у Тимошенко снова появится шанс. Что при этом будет со страной, ее мало волнует.

Автор: Лариса ВОЛОШИНА, психолог
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Дата
19
июня

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