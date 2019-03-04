Свалки превратились в газовые месторождения

В Виннице немецкий инвестор Йорг Майснер наладил добычу биогаза и производство электроэнергии со свалки.

В толще мусора бурят скважины. Из них газ компрессором выкачивают на мини-электростанцию. Сжигают и превращают в электричество, которое подают в сеть. Одна такая электростанция способна обеспечить энергией 700 квартир. Кроме того, инвестор еще платит городу почти 2,5 млн грн налогов.

За десятилетия украинские свалки разрослись до того, что превратились в газовые месторождения. Даже если мы завтра прекратим вывозить отходы на полигоны и будем перерабатывать 99 процентов мусора, уже существующие свалки будут производить биогаз еще 10-15 лет. Поскольку вывоз мусора не прекращается, можно не сомневаться, что таких месторождений нам хватит минимум лет на 25-30.

Газ с тысячи наших свалок отравляет воздух и создает риск возгораний. А мог бы приносить доход.