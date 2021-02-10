Судьба демократии будет решаться в Украине и Тайване

В полноценных демократиях сейчас живет до 16% населения планеты. Соединенные Штаты в прошлом году к ним не относились. Как и большинство стран Европы. Таковы результаты исследования журнала "Экономист" о положении дел с демократией за 2020-й.

Президент США Джозеф Байден пришел в Белый дом с обещанием перейти в демократическое контрнаступление. Однако автократы не собираются отступать. В день его инаугурации Китай ввел санкции против чиновников администрации Дональда Трампа. За несколько дней до того Кремль бросил в тюрьму Алексея Навального. Разогнал протесты в его поддержку. Показательно выслал из страны трех европейских дипломатов, которых обвинил во вмешательстве во внутренние дела России. Военные в Мьянме, несмотря на предостережения США и Евросоюза, совершили переворот и посадили демократически избранную власть.

2021 год будет важным в поединке автократов и либералов. Украина и Тайвань - два государства, плывущие против течения в сторону свободы. Именно они определят, способна ли еще Америка диктовать миру свою волю.

Рядом с каждой страной - большой авторитарный сосед. Который верит, что украинцы и россияне, тайваньцы и китайцы - "один народ". Воссоединение Китая с Тайванем и падение украинской государственности стали бы победами автократии и поражением свободного мира.

Ни Тайвань, ни Украина не могут самостоятельно сопротивляться Китаю и России. В октябре прошлого года США одобрили продажу маленькому Тайваню современных вооружений на $ 1,8 млрд. Военная помощь Украине ограничивается скромными $ 250 млн. Киев должен требовать от Вашингтона увеличить ее. Ставить вопрос: почему Турция, которая покупает российские ракеты и демократия в которой существенно отстает от украинской, может быть членом НАТО, а мы - нет? Если на то есть объективные причины, давайте строить отношения по примеру США и Тайваня, Южной Кореи или Израиля. Потому что наше поражение, если оно случится, станет не только нашим. Оно будет для США вторым Вьетнамом.

В ближайшие годы судьба демократии и успех внешней политики новой американской администрации будет решаться в Украине и Тайване.