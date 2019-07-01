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Суд отменил переименование проспектов на Бандеры и Шухевича

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Окружной административный суд Киева 25 июня отменил переименование просп. Московского и генерала Николая Ватутина на Степана Бандеры и Романа Шухевича. Произошло с нарушением процедуры и без надлежащего обоснования решений, говорится в объяснении суда.

Иск в 2016 году подали организации "Еврейская правозащитная группа" и "Антифашистская правозащитная лига". Обе основаны экс-депутатом от Партии регионов Ириной Бережной, которая погибла в аварии в 2017 году, ее матерью Еленой Бережной и гражданским мужем Борисом Фуксманом.

За переименование Московского в просп. Степана Бандеры 7 июля 2016-го проголосовали депутаты Киевсовета. Через год просп. Николая Ватутина переназвали в честь Романа Шухевича.

- Реванша не будет. Мы готовим апелляцию на постановление суда. Кроме того, на следующей сессии Киевсовета мы, по процедуре, еще раз примем решение о переименовании, - говорит городской голова Киева Виталий Кличко, 47 лет.

"Это еще одна попытка реванша, теперь в столице (19 июня депутаты Харьковского горсовета поддержали решение вернуть ул. Петра Григоренко имя маршала Георгия Жукова. Его подписал городской голова Геннадий Кернес. - ГПУ), - пишет в "Фейсбуке" директор Института национальной памяти Владимир Вятрович, 39 лет. - Бандера стал одним из символов борьбы украинцев за свободу и восстановление памяти о тех, кого пытались стереть из нашего сознания. Наши герои не обязательно должны нравиться соседям. Решением Киевского окружного суда его имя хотят сделать символом российского реванша в Украине".

- Реваншисты используют недолюстрированных судей. Их решениями легко отменить достижения последних пяти лет. Такая судьба может постигнуть закон о языке, Антикоррупционный суд, - говорит политолог 42-летний Михаил Басараб.

- Это возможно, потому что пророссийские силы так и не наказаны. После Революции достоинства Петр Порошенко должен был установить справедливость. Но не сделал этого. Возможно, рассчитывал использовать их в свою пользу. Они переждали. Нарастили мощь. Победу Зеленского восприняли как сигнал к действиям. И, как кувалды, взяли в руки нереформированные суды.

- Есть все законные основания оставить названия обоим проспектам. Решение суда политическое. Суд не меняет названий улиц. Может только обязать Киевсовет отменить переименование, - говорит юрист Василий Мирошниченко, 60 лет.

Автор: Екатерина ЛУКЬЯШКО
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