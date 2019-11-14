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пятница, 15 ноября 2019 06:11

Стоимость залогового имущества завысили в 25 раз

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Национальное антикоррупционное бюро подозревает 10 человек в завладении 1,2 млрд грн кредита. Национальный банк предоставил его "ВиЭйБи банку" бизнесмена Олега Бахматюка в октябре 2014 года для финансового оздоровления.

Среди подозреваемых - бывшие и нынешние чиновники НБУ, "ВиЭйБи банка", менеджеры частных компаний, связанные с олигархом. Бывшего члена совета Нацбанка Николая Каленского Высший антикоррупционный суд отправил под домашний арест 13 ноября. Накануне следователи задержали председателя правления "Райффайзен банка" Александра Писарука. В 2014-2015 годах работал заместителем председателя Нацбанка Валерии Гонтаревой. Отвечал за банковский надзор. Председателем правления "Райффайзен банка" стал 20 августа. Бюро сообщило о подозрении владельцу "ВиЭйБи банка" Олегу Бахматюку, который находится за границей. Бизнесмен предлагает поэтапно погасить 8 млрд грн долгов.

НБУ предоставил кредит "ВиЭйБи банку" под залог недвижимого имущества. Хотя его стоимость завысили почти в 25 раз. Реальная цена недвижимости составляет более 72 млн грн, а не 1,8 млрд грн, установила экспертиза. Не было всех необходимых для получения кредита документов.

В ноябре 2014-го Нацбанк признал "ВиЭйБи банк" неплатежеспособным. Учреждение закрыли. Кредит он не вернул.

Дело Бюро расследует с октября 2016-го. В феврале генпрокурор Юрий Луценко передал его следователям Нацполиции, несмотря на просьбы НАБУ оставить им. В августе дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Генпрокурор Руслан Рябошапка в сентябре возобновил его. Ведут детективы Бюро.

- Бахматюк приобрел банк в плохом состоянии. После 2014 года ситуация ухудшилась. Нацбанк предоставил "ВиЭйБи банку" рефинансирование и назначил куратора. Он должен был контролировать операции на сумму свыше 150 тысяч гривен, - говорит экономист Александр Охрименко, 54 года. - НАБУ подозревает, что из банка деньги вывели. Куратор не мог этого не заметить. Скорее всего, он и руководство Нацбанка об этом знали.

Банк довели до банкротства и закрыли. Кто виноват больше - разберется следствие.

Автор: Марианна ЖОГАН
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Дата
15
ноября

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