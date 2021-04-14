Стерненко и Демчука выпустили из СИЗО

- Это еще не победа. Самое главное - через неделю, когда будет рассмотрение апелляции и решения по существу. Изменение меры еще ничего не значит, поэтому не расслабляемся, — говорит 9 апреля в зале суда активист 26-летний Сергей Стерненко.

Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненко и 41-летнему Руслану Демчуку с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. В СИЗО находились с 23 февраля. Тогда судья Приморского суда Одессы Виктор Попревич признал их виновными по делу о разбое и похищении человека в 2015-м. Их приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Обвиняют в разбое и незаконном хранении оружия, похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области 36-летнего Сергея Щербича. Он — бывший руководитель районной организации пророссийской партии "Родина" в Одессе. Организовывал поездку титушек на протесты в Киев во время Революции Достоинства, был участником Антимайдана.

Рассмотрение апелляции на приговор запланировано на 16 апреля.