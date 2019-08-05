Штаты ужесточают санкции из-за отравления Скрипалей

— Экономические санкции больше всего влияли на Россию в 2014-2015 годах. Потому что она была не готова к ним. Еще и на фоне падения цен на нефть. Тогда было больно. Сейчас — не так. Придумали, как обходить ограничения. Введенный в марте 2014‑го года крымский пакет часто не работает. Полуостров уже не является полноценно серой зоной, — говорит эксперт по международной политике Илия Куса, 25 лет.

Госдепартамент США ввел второй пакет санкций против РФ из-за отравления Скрипалей. Американский президент Дональд Трамп подписал соответствующий приказ. Ограничения вступят в силу после 17 августа. Будут действовать минимум год. Предполагают шесть вариантов санкций. Это снижение уровня дипломатических отношений, запрет банкам США на выдачу кредитов, создание препятствий для международных займов, запрет на экспорт товаров и технологий, на любой импорт, а также на полеты в США государственных авиакомпаний РФ.

Ограничения могут отменить, если Россия под контролем инспекторов гарантирует отказаться от использования химического оружия и согласится выплатить компенсации пострадавшим от отравления. 4 марта прошлого года бывшего офицера Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери. Лондон утверждает, к этому причастна Россия. Москва отрицает.

22 августа того же года ввели первый пакет американских санкций из-за отравления. Касались товаров для сферы национальной безопасности России. Это компьютерное оборудование, сенсоры, лазеры, телекоммуникационное оборудование, устройства в области добычи нефти и газа, самолетостроения.

— Трамп должен выбрать, какой именно тип наказания применят, — продолжает Илия Куса. — Самым болезненным было бы ограничение против российского внешнего долга. Плюс запрет банкам проводить транзакции с русскими, как было с Ираном и Венесуэлой. Но такого желания в окружении Трампа пока нет. Скорее всего, меры введут против лиц и предприятий, связанных с российской химической программой производства оружия.

Санкционная политика против России имеет европейский и американский блоки. В экономике ущерб больше наносят Штаты. Наиболее эффективный — запрет на передачу России технологий в нефтегазовой и военно-промышленной сферах. Но результаты будут через 10-15 лет. Тогда передовые страны войдут в постиндустриальную эпоху технологий, а Россия — нет.