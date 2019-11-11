Стабильно стобольно

"Талант болезнь не заразная, в отличие от маразма", - говорил скульптор и режиссер Иван Петрович Кавалеридзе. Я вспоминаю эту фразу, когда обдумываю, до каких маразмов доруководилась олигархическая клика в Украине. В какую пропасть бросила она государство. С маразмами все более-менее понятно, а при чем здесь талант, да еще и не заразный?

Чтобы сделать из Украины самую бедную страну в мире, одних маразмов мало. Нужен еще талант. Заразен он или нет, можно спорить. Олигархи, несомненно, талантливо раздевали страну догола и каждого из нас до потери памяти, чтобы сколотить свои миллиарды. Здесь не скажешь: хоть плохо баба танцует, зато долго. Долго, потому что танцуют они для себя, а не для вас. Кошелек не тухнет, а пухнет. Даже теперь, когда экономика, как перед смертью - из нее мертвой тянут свои миллиарды как из живой? А это как на него смотреть. С государственной вышки - капец, а с их?

У нас все не как у людей. Говорят: строим капитализм. Где он, какой? 70 лет убеждали, что у нас социализм, пока в конце додумались, что это - государственный капитализм, еще и с командно-административной системой управления. Государственный плавно и под теми же руководителями трансформировался в дикий. Его сравнивают с латиноамериканским. Но те, кто там бывал, говорят, что мы переплюнули испанских и португальских эмигрантов. Строим некий сплав скракля с крокодилом, и кто кого инфицировал - маразм талант или наоборот - уже не разобраться. Прав Александр Кушнер: "Времена не выбирают. В них живут и умирают". Времена эти чухрают нас разве так! Называй их бедствиями, лихолетием, махивщиной, невзгодами - так это для нас, а для них?

Все же наших олигархов, которым в интеллекте не откажешь, я умными не назвал бы. Мы с вами люди вменяемые и трезвые, не станем им доказывать, что заработанная копейка лучше чем ворованный рубль, или убеждать, что сами себе могилу копают. Увещевать их - бесполезно. Они дорвались не только до богатства, но и до власти. Это наркотик, который омрачает и светлый ум. Давным давно власть и народ живут врозь, кто нас будет слушать? В погоне за миллиардами олигархи, они же власть, разорили не только каждого украинца, кроме самих себя, но и государство. Въелись в него зубами до такого состояния, что как суверен оно исчезает, а с ним неизбежно исчезнет и источник их доходов. При всей практичности и прагматизме эти господа ведут себя вроде выпендрежника, который глядит в зеркало, но не видит зазеркалья дальше своего носа.

Заботясь о своем мешке, клика финансовых нуворишей забыла, что и их состояния должны держаться на благосостоянии государства и каждого ее гражданина. Больше всего свои владения украинские олигархи сколачивали на российском газе. О том, что этот насос может и не заработать когда-то, не подумали.

Мы в Европе - вторые по запасу газа, еще в Союзе добывали ежегодно 60-70 млрд кубометров. Сейчас едва до 20 дотягиваем. В эту отрасль олигархат денег не вкладывает. Отправляет их в офшоры. И кто здесь занимает? Пока народ, но неизбежно палка ударит вторым концом и тех, кто уловил ворону. Уловил сознательно? Тут как раз и думайте о соотношении таланта и маразма.

Дебилизм в экономике в природе украинского олигархата. Уничтожая заводы и фабрики, он набивал миллиардами свои первые мешки, не думая о том, что можно перестроить на новый лад или напичкать современными технологиями. Резали, уничтожали. Где мы теперь по сравнению с соседними Польшей, Венгрией, Чехией, Беларусью? Кто нас запряг в двуколку МВФ и крепостничества в Европе? Вы, господа коломойские, порошенки, фирташи, ахметовы, жеваги, веревские и иже с вами. Утешайтесь, что мы, скажем так, самые масляные в мире. А где наши ракеты, самолеты, корабли? Куда вы их вытурили? Где харьковские и днепровские тракторы, херсонские комбайны? Скажете, они не конкурентны, а почему же вы их таковыми не сделали? Ума набивать карманы, воруя у народа, хватило. А на создание индустриальной мощи нет?

Вы пока неистребимы - на выборах прокатили на вороных, так на гнедых заехали те же. И не скажите, что кого гад укусил, тот и глиста боится. Судьбу Украины решает пока не народ, а те же напыщенные и живучие крезы, что и раньше. Чиновничья орда та же, только из десятого ряда перешли в первый. Разбавилась еще и перемешалась с грантоедами. Прошлое перешло в настоящее и хочет обуздать будущее.

Именно это думалось, когда слушал премьера Гончарука с программой действий правительства в Раде. Самое простое и доступное, удостоверяющий союз олигархата и новой-старой власти, - это абсолютное игнорирование социальных требований времени. Тарифы и цены - в пользу монополий. Лекарства - то, что болит и старым, и не очень - как были дорогие, так и остаются недоступными для людей. Потому что власть на побегушках как была у фармацевтической мафии, так и есть. На копейку повысили зарплаты и пенсии, а субсидии урезают как для миллионеров. Кто кому слуга? Народа? Дудки.

Нас считают тютями с глазированным носом. Ослабляют - нам же! - разум, как из тряпки паклю. Возле президента и его команды крутятся тугие кошельки. К народу слуги не идут. Вы видели говорунов о рынке земли среди селян, вы слышали их заботы о социальном развитии сельских поселений? Аграрное министерство ликвидировали. Между тем в богатой и социально мощной Швеции специальное отдельное министерство занимается не производством, а развитием села во всех аспектах его существования - с образованием, медициной, условиями жизни жителей, мелким бизнесом и тому подобным. У нас же слепцы клянутся, что видели реформы, только не могут сказать, где именно они есть. Из брехунивки родом или как? Чтобы жить, час не улучишь, он такой, какой есть. Кто его создает - известно. Талантом и умом здесь не пахнет. От такой политики несет маразмом - молодым или старым, все равно дебильно и стабильно. Стабильно стобольно - вот что самое страшное в итоге. Стобольно для народа, у чухраив его судьбы болей нет.

Их горстка, нас масса, а маскарад какой организовали? То-то же. Деньги сорганизовывают для себя все, народу - кости с барского стола. Обещаниями отнимают у него смысл, и он ждет обеда, а ложится без ужина. Олигархат - он такой: обещает бычка, а дает палочки. Что и дальше будем на кипятке париться? Нам обещают угоду на наше согласие, а мы так и поверим? Сколько вер за нашу жизнь уже похоронено, вспомните. И думай-те, как любил говорить на выборах наш верховный комик.