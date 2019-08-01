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пятница, 02 августа 2019 07:05

США ударят санкциями по "Северному потоку-2"

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Комитет Сената США по международным делам 31 июля одобрил санкции против строителей "Северного потока-2". Законопроект должен ввести ограничения для компаний и лиц, участвующих в прокладке газопровода из России в Германию в обход Украины. Его поддержали 20 из 22 представителей комитета. Чтобы стать законом — документ должен пройти Сенат, Палату представителей, его должен подписать президент США.

"Северный поток-2" — вторая линия российского газопровода в Европу в обход Украины, через Балтийское море. Проект поддерживают Германия, Нидерланды, Франция, Австрия. Противники — Польша, страны Балтии, Дания. Если поток построят, Украина будет терять $3 млрд ежегодно от сокращения транзита газа в ЕС.

Законопроект "О защите энергетической безопасности Европы" зарегистрировали республиканский сенатор от Техаса Тед Круз и сенатор Джин Шагин из Нью-Гэмпшира. Ограничения затронут швейцарскую компанию "Алсис" и итальянскую "Сайпем", которые получили контракты на прокладку труб. Предлагают усилить давление на "Газпром" и пять компаний-партнеров по "Северному потоку-2". Это "Юнипер и Винтершал" из Германии, британско-нидерландская "Шел", "ОМВ" из Австрии и "Енжи" из Франции. Под санкции подпадают все суда, которые прокладывают трубы для экспорта российского газа. А также компании, которые страхуют газопровод. Владельцам предлагают запретить въезд в США и заморозить их активы.

"Ожидаем, что в августе законопроект одобрит Палата представителей. За принятие документа выступают как в Республиканской, так и в Демократической партии. Имеет хорошие шансы быть проголосованным в Сенате и подписанным президентом до конца лета", — пишет глава НАК "Нефтегаз Украины" 40-летний Андрей Коболев в "Фейсбуке".

— После летних отпусков проект станет законом, — говорит эксперт по энергетике Михаил Гончар, 55 лет. — Давят на исполнителей работ по сварке труб, без которых Москва воплотить проект неспособна. До прямого применения санкций может не дойти. Эти компании могут отказаться от дальнейших работ. Их потери будут больше, чем выгода. Швейцарская компания имеет много контрактов в Мексиканском заливе от американских фирм. Им есть что терять: репутацию, договоры, деньги. Если поток не достроят — это удар по России. Кучу средств просто закопали в дно Балтики. Эти санкции как минимум задержат, как максимум — остановят строительство.

Автор: Екатерина ЛУКЬЯШКО
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Дата
02
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