Спасти страну может только непрерывный протест

2 июля на майдане Незалежности в Киеве люди протестовали против регистрации кандидатами в народные депутаты блогера Анатолия Шария и экс-главы Администрации президента Виктора Януковича — Андрея Клюева. На следующий день Центральная избирательная комиссия ее отменила.

Проблема страны - не только в неопытном президенте и его команде, у которой нередко противоположные представления о будущем Украины. Проблема — в неэффективных институтах, которые часто работают не на интересы страны, а на олигархов и чиновников из домайданного прошлого. Украинских судей назначил не Владимир Зеленский — но слабость, неопытность и некомпетентность президента дает им возможность установить в стране режим судебного произвола. Кандидатов в ЦИК предлагал не Зеленский — но стремление членов комиссии попасть в новую струю заставляет их принимать парадоксальные решения.

Помешать сползанию страны к неуправляемости, хаосу и реваншу пророссийских сил можно только контролем и протестом. Они могут предотвратить необходимость очередного национального восстания, которое будет губительно для государства. Сегодня имеем дело не с режимом Януковича, у представителей которого были четкие представления об архитектуре власти и ее ориентации на Кремль. Имеем дело со слабым руководством без понимания собственных намерений, действий, планов. С пустотой. Ее каждый пытается заполнить, как может. Посмотрите на действия реваншистов — от покупки каналов до регистрации на выборах.

Задача украинского гражданского общества — посредством единения и непрерывного протеста заполнить эту пустоту украинским содержанием.