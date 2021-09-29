"Социал-демократы попытаются возобновить диалог с Москвой"

- Главные политические силы Германии выступают за санкции против России. Но социал-демократы настаивают на диалоге с Москвой. Отмечают, что Россия является важной частью архитектуры безопасности Европы. "Свободные демократы" - за ужесточение санкций, если Россия пойдет на обострение. Немецкая политика будет еще больше направлена ​​на компромисс, - говорит эксперт по международным отношениям Сергей Солодкий, 42 года.

Социал-демократическая партия Германии победила на парламентских выборах и должна сформировать новое правительство. Получила 25,7% голосов. Политсила действующего канцлера Ангелы Меркель, блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза получил 24,1%. Третье место получили "Зеленые" с 14,8%. Выступала против запуска газопровода "Северный поток-2" из России в Германию в обход Украины. На четвертом - "Свободные демократы" с 11,5%. Пятипроцентный барьер также преодолела праворадикальная "Альтернатива для Германии" - 10,3%. "Левая партия" получила 4,9%. Однако сможет сформировать фракцию в Бундестаге, поскольку три ее кандидата будут иметь прямые мандаты. Еще одно место в Бундестаге получит "Союз избирателей Южного Шлезвига", представляющий датское меньшинство. В Германии - пропорциональная система. Избиратели имеют два голоса: первый могут отдать за избранного кандидата в одномандатном округе, второй - за партийный список. Количество депутатов Бундестага нового созыва - 735 человек. Явка составила 76%.

Социал-демократическая партия во главе с Олафом Шольцем должна договориться о коалиции либо с "Зелеными" и "Свободными демократами", либо с блоком ХДС-ХСС. 16 лет канцлерства Ангелы Меркель заканчиваются.

- Мы еще до этих выборов системно работали со всеми ведущими политическими силами Германии. Доводили им позицию Украины по ключевым вопросам, - говорит министр иностранных дел 40-летний Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1". - Имя канцлера важно. Но Украину больше всего интересует, какая будет коалиция. Из тех комбинаций, которые я сейчас вижу, она будет благоприятна для развития украинско-германских отношений. Я общался с лидером социал-демократов Олафом Шольцем, когда был в Берлине. А президент Владимир Зеленский разговаривал с лидером христианских демократов Армином Лашетом.

- Я не ожидал бы изменений. Эпоха Меркель характеризовалась умеренностью и прагматизмом. Она взвешивала каждый шаг, потому что должна была искать компромиссные решения с коалиционными партнерами. Если не создадут большую коалицию между социал-демократами и консерваторами, тогда она будет минимум из трех политсил. Решение принимать еще сложнее, - добавляет Сергей Солодкий.

- Социал-демократы, "зеленые" и "свободные" - идеологически разные. Сложно будет найти общий язык в экономических и социальных вопросах.

Новая коалиция будет стремиться стабилизировать Европу и сдержать Россию от дальнейшей агрессии. Возможно, социал-демократы попытаются возобновить диалог с Москвой - будут встречи с Путиным, шаги к новым переговорам в "нормандском формате" (между лидерами Украины, Германии, Франции и России. - ГПУ). Но результаты будут зависеть не от нового канцлера, а от Путина. А его готовности к компромиссу не видно.

Мы хотим, чтобы новое немецкое правительство поддерживало Украину на пути евроинтеграции, вступления в Североатлантический альянс. Именно Меркель в 2008-ом заблокировала предоставление Украине Плана действий относительно членства в НАТО. Но мы не должны отказываться от своих планов. Надо говорить об этом с новым правительством. Сильнейшим аргументом будет реформирование судебной сферы и борьба с коррупцией. Германия будет благосклонно относиться к реформам в Украине. В свое время серьезно присоединилась к децентрализации.

Немецкое общество по некоторым вопросам прогрессивнее политиков. Иногда они боятся говорить о членстве Украины в ЕС. Мол, их граждане устали от расширения Евросоюза, надо подождать. Но в прошлом году центр "Новая Европа" провел социологический опрос. Показал, что 47 процентов немцев выступают за членство Украины в ЕС.

Если образуется коалиция социал-демократов, "свободных демократов" и "зеленых" - будет интересно наблюдать, как будут принимать окончательное решение по "Северному потоку-2". Потому что "зеленые" и "свободные демократы" всегда критически относились к этому проекту. Украина должна активно вести диалог с ними, чтобы блокировать запуск. В Германии слышат аргументы относительно угроз. Но бизнес-логика пока преобладает.