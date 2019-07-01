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вторник, 02 июля 2019 07:10

Шесть стран присоединились к Украине в сопротивлении России в ПАСЕ

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Парламентская Ассамблея Совета Европы 26 июня вернула российскую делегацию без санкций. Поддержали резолюцию 116 депутатов, 52 проголосовали против и 15 - воздержались.

ПАСЕ признала нарушения принципов организации со стороны России, но ограничилась призывом выполнить пять требований. Украины касается одно - освободить 24 украинских моряка, которых РФ захватила в Керченском проливе в прошлом году. Еще Москва должна оплатить членские взносы за три года - почти 75 млн евро, или 2,2 млрд грн. Сотрудничать со следствием в расследовании катастрофы малазийского боинга и убийства оппозиционера Бориса Немцова. Остановить преследование секс-меньшинств в РФ.

Украинская делегация предлагала добавить в список требований пункт о Крыме и Донбассе. Но предложение отклонили. Российский делегат 51-летний Леонид Слуцкий назвал это шагом к признанию полуострова российским.

Регистрационный комитет ПАСЕ обратился в Венецианскую комиссию касательно его и еще трех членов российской делегации. Они стали депутатами Госдумы от округа, включающего оккупированный Крым. Подпадают под персональные санкции ЕС.

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины покинули зал заседаний после возвращения России. "Дома будем консультироваться с нашими парламентами и правительствами о совместных действиях на следующих сессиях", - говорится в заявлении.

- Если Венецианская комиссия займет сторону Украины, полномочия делегации прекратят, пока там будет хоть один депутат, избранный по округу, который включает Крым. До тех пор россияне могут полноценно участвовать в работе ПАСЕ, - говорит украинский нардеп Владимир Арьев, 44 года.

- Возвращение России в ПАСЕ - не катастрофа для Украины. Наш главный вызов - война. Международные организации не влияют на военные действия, - говорит дипломат 47-летний Богдан Яременко.

- Возвращение РФ больше всего вредит самому Совету Европы. Ставит под сомнение принципы, на которых его создали. Организация теряет имидж независимой.

Москву лишат права голоса снова, если не выполнит требований, в частности, о возвращении Украине моряков?

- Россияне ведут себя радикально - пан или пропал. Согласны либо на полное оправдание и снятие всех ограничений, или навсегда выйти из этой организации. Следовало бы подталкивать их к другому.

ПАСЕ сделала шаг к признанию Крыма российским?

- Страны ЕС не единодушны в отношении экономических санкций. Однако нет политического сигнала, что кто-то в Европе признает полуостров территорией РФ.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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Дата
02
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