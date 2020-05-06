Шесть лет тому назад план "Новороссия" накрылся

"Сегодня в нашем обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014 года?"— один из них, — пишет президент 42-летний Владимир Зеленский в фейсбуке. — Государство должно обеспечить беспристрастное расследование. Наш общий вызов — вместе сделать все, чтобы люди в Украине больше никогда не погибали ради идеологических или политических целей".

В центре Одессы 2 мая 2014-го произошли стычки между представителями Евромайдана и антимайдана. Первыми жертвами были украинские патриоты, в которых стреляли сепаратисты возле Греческой площади. Всего погибли 48 человек — большинство во время пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле.

Массовые беспорядки были организованы и спланированы, установило следствие. Приговоры по делу получили три человека. В отношении шестерых фигурантов продолжается судебное разбирательство, 13 человек находятся в розыске. Оправдательный приговор еще 19 человек прокуроры оспаривают. Летом прошлого года гражданин РФ Евгений Мефедов и гражданин Украины Сергей Долженков вышли из СИЗО под залог. Первого выдали в рамках обмена России, второго — боевикам ДНР.

— Заявление президента — это продолжение российского нарратива о "гражданской войне" в Украине, — говорит офицер резерва Вооруженных сил Роман Кулик, 28 лет. — В трагедии 2 мая виновата Москва. Она инициировала, координировала и помогала местным сепаратистам захватывать власть в Одессе. Эти ребята творили, что хотели, при полном содействии местной милиции, пока патриоты не положили этому конец. 2 мая план "Новороссия" накрылся медным тазом, как и пророссийские выступления на Юге.