Самыми тяжелыми станут два следующих года

- Владимир Зеленский зря спешил провести инаугурацию. 20 мая - неудачный день для принесения присяги. Лучше было подождать до 24-го, - говорит астролог Елена Максимова, 52 года.

- В этот день Солнце переходит в другой знак. Не стоит начинать что-то важное. Также переходит из-под влияния агрессивной звезды Алголь к звезде Альциона, которую называют плакальницей. Такими же будут народные настроения - от агрессии до слез. Луна убывает. Перспективы нового президента - вместе с ней.

Солнце символизирует президента, луна - народ. 20 мая они были в знаках, которые не видят друг друга. Это означает, что интересы народа и президента не будут пересекаться. Люди будут надеяться на улучшение благосостояния, а президент будет заниматься тем, чтобы оставить след в истории. Мелочи его интересовать не будут. Народ будет доволен, что будут лететь головы чиновников. Зеленский будет пытаться сломать старую систему. Но не настроен на переговоры с народом.

Владимир Зеленский - Водолей. В его гороскопе много слабых планет. Ему трудно будет управлять государством твердо и уверенно. Большинство просьб нового главы государства будут игнорировать его же подчиненные, и это выводить гаранта из равновесия. Не ждите кроткого демократа. Будет заставлять слушать себя жесткими методами. Будет действовать упорно и необдуманно. Достигать своего при помощи силовых структур. Двигаться к цели, не учитывая рисков.

Периодически проявлять робость и нерешительность. Много натворит сгоряча. Политически подкован. Легко будет поддаваться влиянию и менять направление. Не имеет стратегического мышления. Будет действовать не советуясь, чем удивит свою команду. Отсутствие опыта скажется. Будет быстро уставать. Не сможет работать длительное время в полную силу. Часто будет идти в отпуск, исчезать. Самыми тяжелыми для президента станут два следующих года.

Сильная 20 мая Венера. Во время правления Зеленского большую роль сыграют женщины. Чем больше их будет в команде президента - тем лучшие результаты она покажет.