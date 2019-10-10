"С такими посредниками в переговорах нас ждет поражение"

"Украине следует требовать немедленного отзыва Мартина Сайдика", - пишет 9 октября председатель Меджлиса крымскотатарского народа 62-летний Рефат Чубаров в "Фейсбуке".

7 октября на Зальцбургском европейском форуме представитель председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе 70-летний Мартин Сайдик отказался комментировать тему оккупированного Крыма. Это произошло во время дискуссии "Украина - шансы мирного урегулирования". Его попросили прокомментировать, не было ли ошибкой проведение Россией "выборов" на оккупированных территориях Украины, вместе с "референдумом" в Крыму в 2014-м.

- Не выражаю позиции относительно Крыма. Я специальный представитель, сфера моей ответственности - Донбасс. Должен быть осторожным. Когда буду на пенсии, тогда смогу комментировать эту тему, - сказал Сайдик. Во времена СССР полуостров почти 30 лет находился в составе России, с 1954-го по 1991 год - в составе Украинской ССР, а до того была Российская империя, добавил.

"Сайдик не только отказался выразить свою позицию. Но позволил себе субъективные исторические экскурсы, оправдывающие попытку незаконной аннексии Россией Крыма, - считает Рефат Чубаров. - Он пренебрегает принципами, которые содержатся в Хельсинкском заключительном акте, и которыми государства - участники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе должны руководствоваться во взаимных отношениях. Выглядит так, будто он - один из международных чиновников, оправдывает преступления России против Украины. С такими посредниками в переговорах с РФ нас ждет поражение".