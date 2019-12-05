- Даже не будучи членом Североатлантического альянса, Украина защищает восточный фланг НАТО. Погибли 14 тысяч человек из-за желания России военным путем навязать свою политическую систему нашим гражданам, - говорит министр иностранных дел 49-летний Вадим Пристайко на конференции по случаю 70-летия НАТО. Проходила в Лондоне 3-4 декабря.

Во время торжественного открытия саммита президент США 73-летний Дональд Трамп поспорил с французским коллегой Эммануэлем Макроном, 41 год.

- Европейские участники Альянса должны переосмыслить то, чем является НАТО в свете обязательств США. Ведь главная угроза сейчас не Россия, а терроризм - сказал Макрон в интервью изданию "Экономист" 7 ноября. Заявил, что "НАТО переживает смерть мозга, а Вашингтон поворачивается спиной к европейским странам-членам".

- Я смотрю на Макрона и понимаю, что французам нужна защита больше, чем кому-либо. И при этом он удаляется от НАТО. Я немного удивлен, - ответил Дональд Трамп.

По итогам саммита НАТО лидеры стран-членов приняли совместную декларацию.

"Агрессивные действия России представляют угрозу евроатлантической безопасности. Терроризм во всех его формах и проявлениях остается постоянной угрозой для всех нас. Приняли решение о повышении готовности наших сил реагировать на любую угрозу в любое время с любого направления", - говорится в сообщении.

- Для нас важно, что не прекращается политика открытых дверей в Альянсе, - говорит эксперт Института стратегических исследований Николай Белесков, 26 лет.

- Нам нужно иметь четкие аргументы, которые будут показывать стремление поступления. Нужно в течение первых восьми месяцев следующего года написать стратегический и оборонный бюллетень.

Не стоит делать членство самоцелью. Не сможем ее реализовать в ближайшее время. Стоит двигаться к этому, развивая дееспособность собственной армии. Надо быть готовым к отражению широкомасштабной атаки России.

Лидеры стран-членов в итоговой резолюции назвали РФ угрозой безопасности. Раньше говорили, что она является вызовом. Но от изменения формулировок существенно не изменится отношение НАТО к Москве. Не будет новых инициатив сдерживания ее агрессии.

Решили не проводить саммит в следующем году. Будет уже в 2021-м. Это связано с президентскими выборами в США. Неопределенностью в Европе. Хотят сосредоточиться на реализации уже принятых инициатив.