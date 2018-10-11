Россию могут исключить из Совета Европы

Парламентская ассамблея Совета Европы 9 октября не поддержала изменение санкционных правил. Если бы их приняли, это вернуло бы России право голоса в организации.

Для принятия решения, которого требовал Кремль, нужно было две трети голосов депутатов. К рассмотрению вопроса вернутся в январе. Однако Россия останется под санкциями по меньшей мере на следующий год.

Москву лишили права голоса в ПАСЕ в апреле 2014-го — после аннексии Крыма и с началом войны на Донбассе. С тех пор РФ сокращала свой вклад в финансирование оранизации. В феврале объявила, что вообще не будет платить, пока российскую делегацию не вернут в сессионный зал. Генсекретар Совета Европы Турбьорн Ягланд заявлял о недопустимости санкций.

— Если проголосуем за изменение санкционных правил, то "простим" Россию. А это катастрофа. Нельзя представить худшего от того, что сделала РФ в Украине, — сказал депутат из Франции Оливье Бех.

В ПАСЕ впервые заговорили об исключении России из Совета Европы.

— Украинская делегация сработала согласованно. Москва не смогла выйти из международной изоляции, хотя очень хотела, — говорит эксперт по международным отношениям 42-летний Александр Хара.

— Россияне дальше не могут влиять на решение ПАСЕ. Пытались шантажом и подкупом перетянуть симпатию депутатов Совета Европы на свою сторону — и проиграли. Однако Кремль не оставит попытки вернуться. Стремится иметь еще одну площадку для международной пропаганды.

"Вы убеждены, что политика на Западе всегда чистая и безукоризненная, а в Украине — коррупционная и скандальная? Тогда смиритесь с тем, что в Совете Европы группа депутатов украинского парламента не дала европейцам взять взятку из рук Путина", — написал в "Фейсбуке" политолог Сергей Таран, 48 лет.