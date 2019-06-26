Россияне возвели дерьмо в религию

- По многочисленным просьбам ставим группу "Ленинград", - так развлекаются в клубе отдыха на Десне в Киеве. Все побережье слушает.

Сформулировал для себя, почему не люблю эту российскую группу. "Ленинград" - это вера в то, что все в мире - дерьмо. Большое, непреодолимое, тоталитарное. Дерьмо везде, и ты не можешь из него выбраться - вот "Ленинград" в одной фразе. Власть дерьмо, оппозиция дерьмо, Россия дерьмо, Запад дерьмо, гламур дерьмо, антигламур дерьмо. У россиян глубокая духовная традиция религии дерьма начинается с XIX века.

Для романтической наивной украинской души "Ленинград" должен быть непонятным. Ну как это так везде дерьмо. Есть же садок вишневый коло хаты, поля и рощи. Есть освободительное движение, площади, лента за лентой. Есть червона рута. Куча классных вещей, которые не являются дерьмом! К ним стремиться и стремиться.

Украинцы - нация барочная.

Мы последователи немецкого философа Готфрида Лейбница, который верил во множественность миров. И если миров бесконечно много, есть большая вероятность, что некоторые из них - не дерьмо.

Россияне - нация абсолютистской монархии от Петра до Екатерины. Поэтому склонны верить в то, что мир - один-единственный и описывается одним простым законом, одной прямой линией. И этот закон - закон дерьма. От которого "скрыться негде".

Поэтому для россиян "Ленинград" - это архетип. А для нас - недоразумение.